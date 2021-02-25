Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

Владимир Путин обсудили по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - приводит РИА Новости слова Пескова.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сказал пресс-секретарь президента.