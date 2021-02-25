Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - приводит РИА Новости слова Пескова.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сказал пресс-секретарь президента.