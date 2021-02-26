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26.02.2021 00:49
Рубрика: В мире

Байден пообещал нарастить темпы вакцинации от коронавируса в США

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Темпы вакцинации от коронавируса в Соединенных Штатах будут расти. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая в Национальном институте здоровья по случаю 50-миллионного вакцинированного в стране.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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По его словам, США "на полпути" к достижению цели и движутся с хорошей скоростью, пишет РИА Новости. Ранее команда Байдена обещала, что в первые 100 дней его президентства будет сделано 100 миллионов прививок.

Во время выступления хозяин Белого дома подчеркнул, чем больше людей вакцинируются, "тем быстрее США пройдут это". В присутствии Байдена прививки от COVID-19 были сделаны нескольким сотрудникам важнейших сфер экономики страны.

Президент также пообещал, что будет сообщать американцам о каждых новых 50 миллионах привитых, а также объявил о начале "массивной кампании" по разъяснению гражданам необходимости вакцинации от коронавируса.

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В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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