Беларусь намерена вернуться на Московскую финансовую биржу

Беларусь планирует вернуться в этом году на Московскую финансовую биржу. Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

"Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом году на Московскую финансовую биржу. О размещении евробондов пока говорить рано", - рассказал Юрий Селиверстов.

Он также проинформировал, что финансовое ведомство Беларуси ожидает второй транш российского кредита в первом полугодии.

"Мы ожидаем, что в первом полугодии к нам поступит второй транш российского кредита в 500 млн долларов. Мы так договаривались с нашими коллегами из России. Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так", - сказал Юрий Селиверстов.

В ответ на вопрос, ведутся ли переговоры по поводу нового российского кредита, министр ответил, что вопрос прорабатывается.

"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать. Одна из основных целей, обозначенных Всебелорусским народным собранием, - улучшить качество жизни наших граждан. Потому привлечение для этого дополнительных ресурсов - тоже одна из основных задач", - подчеркнул Юрий Селиверстов, сообщает БЕЛТА.

Как ранее отмечалось, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной 1 млрд долларов, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере 500 млн долларов Минфин Беларуси получил 30 декабря 2020 года.