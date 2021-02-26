Биологи нашли механизм влияния спорта на иммунитет и прочность костей

О том, что занятия спортом укрепляют организм, известно всем. Но каким образом это действует, удалось узнать ученым Научно-исследовательского института в детском медицинском центре Юты.

Как пишет журнал Nature, объектом исследования стали клетки рецептора лептина, которые производят остеолектин. Пери-артериолярные клетки являются быстро делящимися, недолговечными, их число увеличивается после перелома и истощается в процессе старения. Они располагаются только около артериолярных кровеносных сосудов костного мозга и принимают участие в синтезе стволовых клеток, но с возрастом их рост уменьшается.

Ученые провели эксперимент с мышами. В клетке были установлены беговые колеса, и мыши постоянно получали физическую нагрузку. В результате тренировок мышцы грызунов укрепились. Лабораторное исследование показало увеличение остеолектин-клеток вокруг артериол.

Таким образом, делают вывод ученые, регенерация клеток в костном мозге происходит за счет механической стимуляции. При физической нагрузке и регулярных тренировках импульс передается по артериолярным сосудам в костный мозг, что приводит к обновлению костеобразующей клетки, и в итоге укрепляются иммунитет и костная ткань.