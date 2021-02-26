ЦБ разработал требования к мобильным приложениям банков

Банк России планирует установить ряд требований к мобильным приложениям банков для обеспечения дистанционного оказания услуг - открытия счета, вклада или оформления кредита. В ЦБ считают, что это позволит банкам оптимизировать свои расходы, следует из проекта указания регулятора, передает ТАСС.

"Проектом предлагается установить критерии для мобильных приложений банков, посредством которых финансовые услуги будут предоставляться дистанционно, в целях оптимизации затрат банков на реализацию указанной обязанности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, если у банка есть несколько мобильных приложений, то он будет обязан обеспечить возможность дистанционного оказания услуг только в том одном из них, которым пользуется наибольшее количество его клиентов.

Также документом устанавливается, что кредитная организация может не предоставлять услуги дистанционно с помощью приложения, если принято решение о прекращении использования приложения.