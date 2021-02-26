Что будет с курсом рубля в марте

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль пережил весьма неприятное давление в период выходных в России, но, как это часто бывает, возвращение на рынки вернуло курсы туда, откуда их "взяли" ранее. Учитывая внешний фон и динамику других сырьевых валют, сохранение рубля в диапазоне - это признак слабости. Краткосрочного изменения внешней конъюнктуры может оказаться достаточно, чтобы вернуть рубль к верхней границе торговых диапазонов против евро и доллара, то есть в область 92 и 76, соответственно.

Санкционные риски реализовались пока в виде персональных санкций Евросоюза против отдельных лиц, что не несёт в себе заметных проблем для рубля. Это был весьма ожидаемый исход, отсюда и сравнительно умеренная реакция рубля.

В феврале нефть почти ежедневно обновляла 13-месячные максимумы, подойдя вплотную к 67 долларам за баррель, но рубль словно пропускал весь этот рост всю вторую половину февраля. Краткосрочно нефть выглядит перекупленной и уязвимой для технической коррекции - отката. То, что рубль не замечает прирост нефти вовсе не обещает, что он не заметит ее коррекции, если она будет. Как правило, рубль втрое менее волатильный, чем нефть, поэтому ее потенциальная 15%-я просадка к 55 долларам за баррель (область консолидации января и 2/3 от прироста с ноября) заставляет рассматривать возможность роста USDRUB к 76-77 в марте.

Помимо угроз коррекции нефти и неприятной слабости рубля стоит также рассмотреть другой фактор: рост доходности облигаций развитых стран. Это снижает привлекательность российского долгового рынка, делая более привлекательным покупку долгов Европы и США, и это оттягивает интерес к рублевым бумагам.

Динамика EURRUB еще больше отражает слабость российской валюты. Евро укрепляется к доллару и множеству других валют. И это вернуло курс евро выше 90 на торгах в четверг. Уже в самом начале следующего месяца EURRUB имеет хорошие шансы не только подняться к верхней границе диапазона в 92-93. Вполне возможно, что в ближайшую неделю-две нам предстоит оценивать шансы на выход пары в диапазон выше 94, область исторических максимумов.