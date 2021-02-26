ЦПВС: Американское командование насильно удерживает беженцев

Американское командование в зоне Эт-Танф продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан, что говорит о заинтересованности США в подготовке экстремистов, считает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В лагере беженцев Эр-Рукбан гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Американское командование в зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует разрешению данной проблемы, принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в лагере беженцев, сообщает ТАСС со ссылкой на слова контр-адмирала.

"Нежелание обеспечить вывод из зоны Эт-Танф незаконных вооруженных формирований и беженцев "подтверждает заинтересованность США в сохранении "конвейера" по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии", заявил Вячеслав Сытник