Дополнительное образование помогает компаниям работать эффективнее

В конце прошлого года количество работающих россиян достигло абсолютного минимума за 10 лет. Поэтому вопрос, как сохранить работу, а еще лучше - продолжить карьерный рост, становится актуальным практически для каждого. Хорошим вариантом специалисты считают профессиональную переподготовку и повышение квалификации в системе дополнительного образования. Однако известно об этом пока не всем.

По данным компании FinExpertiza, число занятых россиян к концу 2020 года составляло 70,77 млн человек. За год пандемии трудящихся стало меньше на 1,65 млн человек - ранее в последний раз такие цифры фиксировались только на волне мирового финансового кризиса в 2009 году. Затем ситуация немного исправилась, но и в декабре прошлого года уровень занятости оставался самым низким с 2011 года.

Понятно, что в новых условиях прежняя кадровая политика может оказаться неэффективной. Наиболее дальновидные руководители ищут возможности не просто сохранить свои трудовые коллективы, но и продолжить их профессиональное развитие. На помощь приходит дополнительное профессиональное образование - курсы повышения квалификации и переподготовки, дающие новые знания намного быстрее традиционного высшего образования.

- Вначале сотрудники меня не поддержали, приняв идею, вероятно, за амбиции молодого начальника, но когда удалось обучить в Москве ряд топ-менеджеров, люди это оценили. Причем два процесса - обучение управленцев в Москве и Томске - шли параллельно, - рассказала директор одного из ключевых предприятий пищевой индустрии Томской области ООО "Континент-Сервис" Евгения Мельникова. - Наши сотрудники получили возможность стажировок на разных предприятиях, а я сама и один из заместителей выиграли стажировку в ФРГ. Это был очень полезный и хороший опыт. После прохождения обучения люди другими глазами стали смотреть на свое производство.

Корпоративные программы переподготовки охватывают широкий круг специальностей, в том числе и само образование. В условиях самоизоляции и карантина особенно выросла роль дистанционных курсов, не требующих скопления людей в учебных аудиториях.

- Наш корпоративный университет занимается разработкой учебных программ, обучением и развитием персонала. Когда у нас возникла необходимость повысить квалификацию, мы сами пошли учиться. Поняли, что своих компетенций уже не достаточно, - вспоминает причины, приведшие ее на курсы профессиональной подготовки Томского госуниверситета начальник корпоративного университета крупнейшей в регионе розничной сети "Лама" Ирина Окс. - Мы получили систему разработки программ обучения, направленных на цели, которые хочет видеть заказчик из бизнеса. Еще мы получили набор онлайн-инструментов, позволяющих делать дистанционное обучение внутри компании более эффективным. Сейчас мы их активно применяем, поскольку в связи с пандемией и нехваткой кадров на рынке труда во многих компаниях активно внедряется дистанционное обучение.

Заинтересованы в таком обучении и сами работники - благодаря дополнительному образованию они получают возможность или сменить старую профессию на новую, или стать более продвинутыми специалистами в своей прежней области. И тот, и другой вариант могут стать хорошим средством от безработицы и помочь достичь новых высот в уже сложившейся карьере.

- Польза точно есть, - считает выпускник Томского государственного университета, предприниматель Владимир Самокиш, недавно прошедший в своей alma mater курсы профессиональной переподготовки. - Первое - это обновление знаний. Когда тебе 40+ лет и университет ты закончил 20 лет назад, то любое новое знание идет в копилку. Второе - по сути, те люди, с которыми ты учишься, тоже являются для тебя учителями. Так что это стоящее дело - как с точки зрения теории, так и последующего нетворкинга, за счет расширения круга контактов. Могу только порекомендовать такую учебу, плюсов от нее немало.

На примере Владимира видно, что дополнительное образование легко встраивается в систему непрерывного образования - регулярной актуализации знаний, позволяющей специалистам практически любого профиля постоянно оставаться в курсе самых новых тенденций своей сферы деятельности. Главное условие успеха при этом - желание самого человека узнавать что-то новое и учиться применять изученное на практике. Без этого, конечно, самые талантливые преподаватели не смогут ничего сделать.

- Все зависит от самого слушателя. В моей группе одни учащиеся были заинтересованы, а другие просто слушали, потому что им так начальник сказал. Если человек впитывает знания - то да, такая подготовка нужна, - поясняет руководитель службы логистики пивоварни "Кожевниково" Александр Тетерский, изучавший управление логистическими процессами в Томском государственном университете. - У меня были достаточно поверхностные знания о логистике, и в работе я руководствовался больше практикой и жизненным опытом.

По его словам, программа дополнительного профессионального образования в ТГУ была привязана к конкретным предприятиям, и все разбираемые примеры оказались очень жизненными, а не просто голой теорией. Теперь Александр активно пользуется в работе полученными на курсах знаниями.

Так что какой бы тревожной не выглядела сегодня статистика рынка труда, она указывает не только на проблемы, но и на открывающиеся возможности. Компании могут заметно повысить профессионализм и знания своих сотрудников, а работники, заинтересовавшиеся новыми отраслями, - быстро пройти качественную переподготовку. А поскольку за фазой спада занятости обязательно придет фаза оживления экономики и роста числа вакансий, полезным будет подготовиться к этому заранее.