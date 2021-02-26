Двух бывших следователей ФСБ приговорили к длительным срокам

Второй Западный окружной военный суд в пятницу, 26 февраля, вынес приговор бывшим следователям Следственного управления ФСБ России Сергею Белоусову и Андрею Колбову. Их признали виновными в вымогательстве взятки в биткоинах у семьи бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова. Белоусова приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а Колбова - к 12 годам.

Кроме того суд лишил их воинских званий майора и капитана юстиции в запасе. Также, как передает из суда РИА Новости, судом были конфискованы вещественные доказательства по делу - а именно биткоины, которые бывшие следователи получили в качестве взятки. Речь идет о двух транзакциях в 0,10 и 4,74 биткоина, что по актуальному на сегодня курсу составляет около 17 млн рублей.

По данным следствия, биткоины в размере 1 млн долларов Белоусов и Колбов вымогали у семьи Эраста Галумова, чье дело о мошенничестве находилось в их производстве. Сын Галумова обратился с заявлением в Управление собственной безопасности ФСБ. В итоге в апреле 2019 года был арестован руководитель следственной группы по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. Сам Эраст Галумов в ноябре прошлого года получил шесть лет колонии общего режима.