Джонсон ответил парикмахеру-стажеру на предложение постричься

Забавный диалог возник между главой британского правительства Борисом Джонсоном и безызвестным 19-летним парикмахером-стажером Джеком Дженкинсом.

Ранее молодой человек написал премьер-министру и попросил того стать моделью для создания прически. Он отметил, что во время введенного правительством страны локдауна ему приходилось практиковаться на пластиковых маникенах.

Джонсон не посчитал зазорным ответить Дженкинсу. В письме, направленном из официальной резиденции премьер-министра, сообщили, что глава кабмина высоко оценил предложение, но принимать его не стал.

"Я уверен, что как только ограничения будут сняты, у вас не будет недостатка в моделях для практики", - цитирует послание "Газета.ру".