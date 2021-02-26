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26.02.2021 20:45
Рубрика: В мире

Джонсон ответил парикмахеру-стажеру на предложение постричься

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Забавный диалог возник между главой британского правительства Борисом Джонсоном и безызвестным 19-летним парикмахером-стажером Джеком Дженкинсом.

Фото: iStock
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Ранее молодой человек написал премьер-министру и попросил того стать моделью для создания прически. Он отметил, что во время введенного правительством страны локдауна ему приходилось практиковаться на пластиковых маникенах.

Джонсон не посчитал зазорным ответить Дженкинсу. В письме, направленном из официальной резиденции премьер-министра, сообщили, что глава кабмина высоко оценил предложение, но принимать его не стал.

"Я уверен, что как только ограничения будут сняты, у вас не будет недостатка в моделях для практики", - цитирует послание "Газета.ру".

В мире Европа Великобритания

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