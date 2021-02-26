Эксперт рассказал, почему эта зима показалась особенно холодной

Нынешняя зима показалась россиянам холодной, хотя на самом деле была в пределах нормы.

Как пояснил радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин, для понимания, какой на самом деле была зима, необходимо сравнить температурные показатели, полученные за три последних месяца, со средними значениями с 1961 по 1990 годы.

По словам климатолога, зима, которая сейчас заканчивается, укладывается в те показатели. Вопрос в другом: за последние 40 лет российские зимы в среднем, наоборот, потеплели на два с половиной градуса. Поэтому на фоне более теплых зим последних лет эта кажется холодной.

Зимы теперь чаще бывают или холодными, или теплыми, но не "средними" - из-за значительного влияния на погоду хозяйственной деятельности человека. Из-за сжигания ископаемого топлива на пять процентов усилен парниковый эффект.