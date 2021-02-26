Эксперт рассказала об ошибке, которая мешает быстро похудеть

Начинающим худеть не стоит сразу же отказываться от массы продуктов и резко ограничивать себя в калориях. Как показывает практика, такой старт провоцирует срыв у большинства уже через неделю. В результате человек набирает дополнительный вес и "психологически ломается". Гораздо продуктивнее на первом этапе "создавать небольшой дефицит калорий", считает диетолог Рейчел Пол.

Не будьте слишком амбициозны вначале и ставьте цели, которые для вас более достижимы, так вы быстрее получите нужный результат, посоветовала Пол.

В идеале надо составить план питания на неделю и не держать в холодильнике лишние продукты.

"Но если вам это кажется трудным, просто спланируйте меню на следующий день и заранее подготовьте продукты", - отметила диетолог.

Кроме того, вместо отказа от углеводов стоит ограничить размер порции. А также понять для себя, в какие часы появляется особая тяга перекусить. В это время оптимально устроить перекус орехами, семечками, греческим йогуртом или творогом.

На завтрак лучше отдать предпочтение богатой белками и жирами еде, например, яйцам, лососю и авокадо. Обед и ужин должны наполовину состоять из овощей и зелени, передает NDTV.

Специалист напомнила, что любая экстремальная диета вредит здоровью. Ограничение калорий требует предварительной консультации у врача.