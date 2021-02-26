Эксперты назвали пять признаков квартиры, которую не стоит покупать

Московское отделение "ОПОРЫ РОССИИ" совместно с юридической компанией Urvista проанализировали 993 обращения россиян, столкнувшихся в 2020 году с мошенничеством при операциях с недвижимостью.

В выборке оказались преимущественно обращения жителей Москвы и Московской области, но есть и из других регионов - Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Казани.

Специалисты составили топ-5 основных признаков обмана на рынке при сделках купли-продажи недвижимости, которые должны насторожить потенциального покупателя перед приобретением квартиры. Их назвала "РГ" Светлана Петропольская, сооснователь и замгендиректора юридической компании URVISTA:

1. Продажа без собственника, по доверенности. Более 31% обратившихся за услугами юриста либо уже приобрели, либо планировали приобрести квартиру по доверенности, в отсутствие ее собственника.

"При этом риелтор убеждал покупателей, что собственник квартиры за границей и не может вернуться из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Риелтор предъявлял доверенность и копию паспорта собственника, в ряде случаев для убедительности предлагал поговорить с собственником по телефону или видеосвязи. К сожалению, как показывает практика, в 95 % случаев к таким уловкам очень часто прибегают мошенники. Иногда они бывают в сговоре с настоящим собственником. Однако при оспаривании сделки выясняется, что доверенность на мошенников он либо не выписывал, либо выписывал, но с другим текстом", - отмечает Светлана Петропольская.

2. Продажа без документов. Собственник категорически отказывается предоставить любые дополнительные документы: справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, документы, подтверждающие отсутствие задолженности по за ЖКУ, сведения о прописанных и другие, аргументируя это занятостью и нежеланием возиться. Чаще всего, если все-таки эти документы затребовать, выяснятся недействительность этой сделки, либо серьезные затраты в будущем. Этот способ обмана применялся мошенниками в 26% случаев.

3. Ситуация, когда за квартиру требуют неразумно большой аванс также должна насторожить потенциального собственника. Иногда продавец для подтверждения серьезности намерений покупателя требует не символический задаток (к примеру, в Москве он составляет 50 тыс. рублей), как это принято, а более существенные суммы, вплоть до половины стоимости квартиры. При этом продавец торопит покупателя с принятием решения (дачей аванса), ссылаясь на востребованность данного предложения на рынке недвижимости и очередь из клиентов, очень заинтересованных в этой квартире и готовых внести даже больший аванс. Юрист предупреждает:

"Если продавец после уплаты аванса выключит телефон и пропадет, то вернуть деньги будет практически невозможно. А если и получится, то, скорее всего, только через годы".

4. К приобретению недавно унаследованной квартиры также лучше отнестись с настороженностью. Полугодовой срок, который предоставляет законодательство, чтобы все потенциальные наследники заявили о своих правах на недвижимость, не уберегает от того, чтобы оказаться в центре скандала за оспаривание права наследника, который уже, например, успел продать квартиру. Если его право будет оспорено, то и сделка купли-продажи и право нового собственника будут недействительными. Эксперт привела цифру:

"Порядка 15 % от числа всех столкнувшихся с махинациями и обманом в процессе приобретения недвижимости - это люди, которые приобрели или планировали приобрести квартиру, полученную по наследству. Лучше отказаться от покупки квартиры, которая была унаследована менее чем три года назад. За три года истекает срок исковой давности и риск оказаться в центре наследственных споров снижается (но не исчезает)".

5. Еще один рискованный вариант по ее мнению - квартира с "отказниками". Практически каждый десятый случай обмана покупателя совершается по этой схеме. По закону при приватизации квартира оформляется в собственность на всех лиц, прописанных в ней. Однако кто-то из прописанных по ряду причин отказывается от этого права. Но согласно законодательству и правоприменительной практике, такие люди несмотря на то что давно в такой квартире не прописаны, сохраняют пожизненное право проживания в этой квартире. И всегда могут по решению суда туда прописаться и заселиться.

Это наиболее распространенные ситуации, в которых степень риска оказаться обманутым, покупая квартиру, существенно возросла в 2020 году.

"Во времена нестабильности, снижения доходов и вообще материального, социально-экономического благополучия людей активность мошенников возрастает. Сегодня те, кто зарабатывает на доверчивости других, идут в ногу с прогрессом, используют новейшие технологии для подделки документов, введения в заблуждение. Важно помнить, что расстаться со своими деньгами куда проще, чем потом их вернуть. И если на сделке купли-продажи квартиры от вас требуют поспешного принятия решения и вообще всячески торопят, это повод задуматься", - заключила эксперт.