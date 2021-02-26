Фильм "Иван" c Цыгановым и Ходченковой выйдет в этом году

Съемки полнометражного фильма "Иван" - громко заявленного проекта IVI Originals - были остановлены из-за пандемии. А сегодня стало известно, что он выйдет на экраны уже в 2021 году. "РГ" об этом сообщили представители онлайн-кинотеатра IVI.

По сюжету бывший мотогонщик-чемпион хочет вернуться к нормальной жизни и работе. А из спорта он был вынужден уйти из-за проблем с алкоголем. Пока же он по иронии судьбы подрабатывает "трезвым водителем". В главных ролях - Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова.

Съемки фильма начались весной 2020 года в Мурманске. Сейчас съемочная группа работает в Московской области.

Евгений Цыганов рассказывает, что все переживали из-за долгого перерыва, но потом стало понятно, что все было не зря. "К нам пришел новый оператор, появились новые ощущения, мысли по поводу картины. Есть надежда, что все это сложится в необычный и актуальный для всех фильм, потому что в его основе лежит история сегодняшнего дня. Наш герой, как многие из нас, делает выбор: помочь ближнему или пройти мимо, ответить на звонок или перевернуть телефон экраном вниз. Это понятно каждому зрителю", - говорит артист.

Автор сценария и режиссер фильма - Владимир Щегольков, известный зрителям по фильму "С пяти до семи" и сериалам "Московский дворик", "Виола Тараканова", "Москва. Центральный округ". Это не первый его опыт работы с Цыгановым: в 2011 году актер снимался у Щеголькова в сериале "Забытый".