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26.02.2021 10:21
Рубрика: В мире

Французский журналист разоблачил ложь западных СМИ о Синьцзяне

Известный французский писатель и журналист Максим Вивас (Maxime Vivas) недавно опубликовал новую книгу под названием "Уйгуры, конец ложным новостям" (Ouïghours, pour en finir avec les fake news). В этой книге, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", Вивас на примере своего личного опыта разоблачает ложь, связанную с Синьцзяном, придуманную западными СМИ.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать от ВВС, поэтому Китай приглашает зарубежных гостей в Синьцзян. Фото: Медиакорпорация Китая Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать от ВВС, поэтому Китай приглашает зарубежных гостей в Синьцзян. Фото: Медиакорпорация Китая
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать от ВВС, поэтому Китай приглашает зарубежных гостей в Синьцзян. Фото: Медиакорпорация Китая

Он сказал: "В Синьцзяне я видел много уйгуров и много мечетей... В школах я встречал учителей, которые преподают на двух языках - китайском и уйгурском. Я видел поваров, готовящих халяльную кухню. В Европе такое можно себе представить? Если вы приедете в Синьцзян, то лично убедитесь в том, что здесь совершенно не может быть и речи о так называемом геноциде".

На недавней видеоконференции не тему "История Коммунистической партии Китая" генеральный секретарь Коммунистической партии Курдистана (Ирак) Кава Махмуд (Kawa Mahmud) прокомментировал: "Меры, принимаемые различными странами, не одинаковы, в связи с этим и последствия тоже разные. На мой взгляд, меры по борьбе с терроризмом и дерадикализацией, принятые правительством Китая в Синьцзяне являются наиболее успешными".

На заседании на высоком уровне 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве советник Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И выступил с видеообращением, в котором отметил, что в Синьцзяне никогда не было никакого "геноцида", "принудительного труда" или "религиозного притеснения". Китай выступает против использования вопросов прав человека для вмешательства во внутренние дела других стран.

Посмотрев некоторые репортажи западных СМИ, в том числе BBC, газеты "Нью-Йорк Таймс", CNN, относительно Синьцзян-Уйгурского автономного района, легко заметить, что в них масса предубеждений относительно идеологии Китая. Эти СМИ, как бойцы антикитайской армии, давно оставили всякую объективность, справедливость и профессиональную мораль, основные правила журналистики, неустанно строчат фейковые новости со злым умыслом повлиять на формирование общественного мнения.

Но, как известно, на воре и шапка горит. К 30 репортажам из всего 40 статьей на тему Синьцзяна, сделанных BBC, не расписались журналисты. Более того, эти так называемые репортажи без подписи готовили на основе информации из вторых рук, поэтому было не сложно добавить некоторые небылицы.

Ложь не может устоять перед фактами. Синьцзян-Уйгурский автономный район всегда рад гостям из самых разных уголков мира. За последние несколько лет этот автономный район посетили 1200 дипломатов, журналистов, священнослужителей из более 100 стран мира. Китай также направил приглашения представителям ЕС и представителям его государств-членов. К сожалению, ответ и до сих пор не был получен. Китай всегда приглашает зарубежных гостей посетить Синьцзян. То, что они увидят своими глазами, безусловно, сразу же раскроет обман западных СМИ в вопросе освящения истинной ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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