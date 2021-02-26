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26.02.2021 13:34
Рубрика: Экономика

ФТС отчиталась о сокращении сроков таможенных операций

Текст: Михаил Загайнов

Электронный документооборот позволил значительно сократить время оформления таможенных операций. Так, средний срок оформления безрисковых поставок на импорт в 2020 году составил 1 час 16 минут, на экспорт - всего 40 минут.

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Как рассказал на заседании коллегии руководитель ФТС Владимир Булавин, в 2020 году таможенные органы оформили более 4,9 миллионов деклараций на товары, при этом 97,5 процента из них приходятся на центры электронного декларирования.

"Автоматически было зарегистрировано 3,8 миллиона, автоматически выпущено более миллиона деклараций. Все эти процедуры проходят без участия человека. Среднее время регистрации и выпуска в автоматическом режиме - пять минут", - заявил глава ФТС.

По его словам, служба будет и дальше развивать автоматизацию таможенных процедур.

Сейчас в России действуют 16 центров электронного декларирования. Они заменили более 600 таможенных постов, которые ранее оформляли декларации.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФТС

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