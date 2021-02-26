Германия рассматривает четыре варианта в отношении "Северного потока-2"

Германия в настоящее время рассматривает четыре варианта развития событий в отношении газопровода "Северный поток-2", который пройдет по дну Балтийского моря из России в ФРГ. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Речь идет, по информации газеты, о следующих вариантах:

- снабжение трубопровода механизмом отключения с немецкой стороны;

- приостановка строительства до завершения переговоров;

- инвестиционная помощь Украине, которая опасается, что окажется отрезанной от европейского энергорынка, если будет запущен газопровод напрямую в Германию;

- продолжение строительства, несмотря на существующие сложности, вызванные в первую очередь угрозами санкций, исходящими от США.

То же немецкое издание сообщило, что в его распоряжении есть новый отчет правительства США касательно санкций в отношении "Северного потока-2". Как пишут журналисты Handelsblatt, оказалось, что в отчете лишь перечислены 18 компаний, которые вышли из проекта сооружения трубопровода, опасаясь ограничений, которыми угрожает Вашингтон.

Между тем представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила на брифинге 26 февраля, что Берлин и Вашингтон обмениваются мнениями, в том числе и по "Северному потоку-2". Эксперты считают, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов к переговорам на высоком уровне с властями Германии касательно судьбы газопровода.

Из-за угрозы санкций США работы по сооружению "Северного потока-2" были приостановлены в декабре 2019 года, однако позднее возобновились. В настоящее время трубопровод готов примерно на 95 процентов, осталось уложить трубы в датских водах, и частично - в немецких.