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26.02.2021 14:09
Рубрика: В мире

Глава мафиозного клана "Гамбино" Питер Готти умер в федеральной тюрьме США

Текст: Андрей Васильев

Гангстер Питер Готти, брат печально известного криминального авторитета Гамбино Джона Готти, умер, отбывая наказание в федеральной тюрьме, сообщает Associated Press.

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81-летний Готти умер естественной смертью, находясь в заключении в Федеральном медицинском центре в Батнере, Северная Каролина. Готти был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2003 году по обвинению в рэкете и других пунктах. Он принял управлением кланом Гамбино после того, как его брат, про которого был снят известный голливудский фильм "Готти", ушел из жизни. Питер Готти добивался досрочного освобождения, ссылаясь на свое слабое здоровье и отказ от гангстерской жизни, однако амнистии так и не дождался. Готти долгое время болел, страдал от проблем с щитовидной железой и был слеп на один глаз, сказал Льюис Касман, бывший мафиози, заключивший сделку со следствием, и в прошлом помощник криминального авторитета.

Джон Готти, глава самого мощного в США криминального клана Гамбино, который также был известен как "Щеголеватый Дон" из-за его дорогих костюмов и серебристо зачесанных назад волос, так и "Тефлоновый Дон" после серии оправдательных приговоров, отбывал пожизненный срок за рэкет и убийство. Он умер от рака в тюрьме в 2002 году.

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