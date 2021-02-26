Глава СВР Сергей Нарышкин привился "Спутником V"

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что сделал уже две прививки вакциной "Спутник V".

"И после первой, и после второй прививки продолжаю чувствовать себя хорошо, очень бодро и комфортно", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов в ходе открытия выставки о российских достижениях в области разработки вакцин и эпидемиологии в Доме Российского исторического общества.

Между тем, в Роспотребнадзоре заявили, что болеть коронавирусом у нас в стране стали реже, в том числе сократилось и количество бессимптомных носителей.

"В последние недели количество регистрируемых случаев уменьшилось примерно в три раза. Соответственно, снизилось и количество людей с бессимптомными формами инфекции. Так что можно сказать, что в некотором роде люди действительно стали реже болеть коронавирусом - как с клиническими проявлениями заболевания, так и без таковых", - цитирует РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.