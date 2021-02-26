Голевая передача вратаря Варламова помогла "Айлендерс" разгромить "Бостон"

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромили на своем льду "Бостон" - 7:2.

Гости открыли счет после точного броска Ника Ритчи, но в "Айлендерс" ответили на это голами Адам Пелеча и Мэтью Барзала еще до перерыва.

Во втором периоде "Бостон" стараниями Крейга Смита отыгрался, но этот успех стал для "Брюинз" последним в матче. В заключительной 20-минутке Энтони Бовилье, Джо Эберле, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Оливер Вальстрем забросили пять безответных шайб в ворота гостей.

Одним из героев встречи стал российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов. Он отразил 35 из 36 бросков по своим воротам, а также отметился голевой передачей.

Дебютировал в НХЛ минувшей ночью еще один страж ворот из России - Артем Загидуллин. В матче против "Оттавы" он заменил основного голкипера "Калгари" Давида Риттиха. В итоге на счету россиянина 9 отраженных бросков из 11, а его команда уступила 1:6. У победителей передачами отметились нападающие Артем Анисимов и Евгений Дадонов.

Первый гол в сезоне защитника клуба "Тампа-Бэй" Михаила Сергачева помог победить "Каролину" - 3:1.