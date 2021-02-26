Huawei опроверг информацию о работе над электромобилем

Компания Huawei ведет переговоры с Changan Automobile и другими производителями об использовании заводов для производства электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на собственный источник, Huawei намерена переформатировать бизнес из-за санкций, введенных США в отношении ее смартфонного бизнеса. Ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа внесла компанию в "список угроз нацбезопасности".

Тем не менее, представитель Huawei отрицает, что компания планирует делать электромобили под собственным брендом. "Huawei не является производителем автомобилей, - рассказал он. - Мы стремимся ориентироваться поставку цифровых решений для автомобилей, что позволит другим производителям делать более совершенные машины".

Но по сообщениям трех источников, китайская компания уже начала внутреннее проектирование электрокаров и намерена запустить проект уже в этом году.