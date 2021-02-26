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26 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 28-ФЗ "О внесении изменения в статью 132 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации""

Опубликован 26 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации

Принят Государственной Думой 9 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Внести в пункт 28 статьи 132 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2010, N 21, ст. 2524; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7043, 7061; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036, 4081; 2014, N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3370; N 48, ст. 6638, 6659; 2015, N 1, ст. 61; N 10, ст. 1426; N 27, ст. 3951, 3990, 3993; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 53, ст. 8454; 2019, N 31, ст. 4416; 2021, N 1, ст. 56) изменение, заменив слова "о начисленных и об уплаченных" словами "об исчисленных и перечисленных".

Президент Российской Федерации В. Путин