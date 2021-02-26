Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в статью 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3493; 2014, N 19, ст. 2311; 2017, N 18, ст. 2674) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 после слов "гражданской авиации" дополнить словами "на основании международных договоров Российской Федерации в области воздушного сообщения (далее - деятельность в области гражданской авиации)";

2) абзац пятый пункта 2 после слов "представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации," дополнить словами "а также об аккредитации иностранных граждан, являющихся работниками указанных представительств,";

3) пункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:

"3. Аккредитация филиала, представительства иностранного юридического лица (за исключением представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации) осуществляется в срок не более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления соответствующих документов вместе с заявлением об аккредитации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Аккредитация представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, осуществляется в срок не более чем двадцать пять рабочих дней со дня представления соответствующих документов вместе с заявлением об аккредитации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации).

За осуществление аккредитации уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Осуществление аккредитации, внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращение действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица (за исключением представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации) приостанавливается по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти в случае, если этим иностранным юридическим лицом не представлены необходимые для аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращения действия аккредитации документы либо представленные документы не соответствуют утвержденным в установленном порядке формам, форматам или требованиям к их оформлению.

Принятие решения об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращении действия аккредитации представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, приостанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), в случае, если этим иностранным юридическим лицом, осуществляющим деятельность в области гражданской авиации, не представлены необходимые для аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращения действия аккредитации документы либо представленные документы не соответствуют утвержденным в установленном порядке формам.

Осуществление аккредитации, внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращение действия аккредитации приостанавливается на срок до устранения причин, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении осуществления аккредитации (принятия решения об аккредитации), внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращения действия аккредитации (далее - решение о приостановлении), но не более чем на пятнадцать рабочих дней.

Решение о приостановлении принимается в пределах срока, предусмотренного соответственно для осуществления аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращения действия аккредитации. При этом течение указанного срока прерывается.

В решении о приостановлении должны быть указаны непредставленные документы, необходимые для аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращения действия аккредитации, либо представленные документы, не соответствующие утвержденным в установленном порядке формам, форматам или требованиям к их оформлению, в качестве основания, по которому принято решение о приостановлении, и предельный срок, до окончания которого иностранному юридическому лицу или иностранному юридическому лицу, осуществляющему деятельность в области гражданской авиации, необходимо представить недостающие или надлежащим образом оформленные документы для аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращения действия аккредитации.

5. Отказ в аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица или в принятии решения об аккредитации представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, осуществляется соответственно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

неустранение в срок, указанный в решении о приостановлении, нарушений, явившихся основанием для принятия решения о приостановлении;

документы для аккредитации представлены с нарушением срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи;

установлено, что в представленных учредительных или других документах иностранного юридического лица содержится недостоверная информация;

цели создания, открытия филиала, представительства иностранного юридического лица противоречат Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации;

цели создания, открытия филиала, представительства иностранного юридического лица создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности и национальным интересам Российской Федерации;

в связи с грубым нарушением Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации прекращено действие аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, сведения об аккредитации которых были внесены в реестр;

если руководителем филиала или представительства иностранного юридического лица либо представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, является физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который назначено данное административное наказание, не истек;

ввиду отсутствия полномочий у федерального органа исполнительной власти на принятие решения об аккредитации;

наличие у иностранного юридического лица или иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, на первое число месяца, в котором подано заявление об аккредитации, недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, в совокупности превышающих 3 тыс. рублей (с учетом имеющихся излишне уплаченных сумм по таким обязательным платежам), с учетом имеющихся у федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведений об их погашении на дату получения заявления об аккредитации.";

4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Отказ во внесении изменений в сведения о филиале, представительстве иностранного юридического лица, содержащиеся в реестре, или в принятии решения о внесении изменений в сведения о представительстве иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, содержащиеся в реестре, осуществляется при наличии хотя бы одного из оснований, установленных абзацами вторым, четвертым, восьмым пункта 5 настоящей статьи.

Отказ в прекращении действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица или в принятии решения о прекращении действия аккредитации представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, осуществляется при наличии основания, установленного абзацем вторым пункта 5 настоящей статьи.

Отказ в аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица или в принятии решения об аккредитации представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, отказ во внесении изменений в сведения о филиале, представительстве иностранного юридического лица, содержащиеся в реестре, или в принятии решения о внесении изменений в сведения о представительстве иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, содержащиеся в реестре, отказ в прекращении действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица или в принятии решения о прекращении действия аккредитации представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.";

5) в пункте 6:

а) абзац первый после слов "(за исключением иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации)" дополнить словами "либо его филиала или представительства";

б) абзац второй после слов "осуществляющего деятельность в области гражданской авиации," дополнить словами "либо его представительства,";

6) в абзаце восьмом пункта 7 слово "деятельность" заменить словами "вступил в законную силу судебный акт, устанавливающий, что деятельность".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин