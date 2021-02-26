Ювелиры смогут продавать украшения за рубежом за наличные

Продать ювелирные украшения за наличный расчет можно будет на международных выставках в более чем 30 странах мира. Такие поправки к закону "О валютном регулировании и валютном контроле" Минфин направил в Правительство РФ.

Сейчас российские компании могут проводить расчеты на зарубежных выставках только через банковские счета в уполномоченных банках. У их зарубежных коллег таких требований нет, что ставит российских участников выставок в неравные условия. Принятие нового законопроекта повысит конкурентоспособность России в этой области.

"Продажа образцов ювелирных изделий на выставках дает возможность их участникам не только изучить потребительские предпочтения конкретной страны, но и ускорить перспективы выхода компаний на ее рынок. К тому же украшения на выставках покупают также и физические лица, а сложности с оплатой делают процесс покупки затруднительным", - говорят в Минфине.

Продавать ювелирную продукцию наши производители смогут в крупнейших центрах международной ювелирной торговли - Гонконге, Японии, Израиле, США и других странах.