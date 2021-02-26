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26.02.2021 08:50
Рубрика: В мире

Как Китаю удалось полностью победить нищету

Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: события и комментарии")
Китай 25 февраля поставил точку в борьбе с нищетой: председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании в Пекине лично подтвердил факт полного искоренения абсолютной бедности в стране, которое "войдет в историю как еще одно китайское чудо".
КНР стремится равномерно развивать абсолютно все регионы страны, даже самые отдаленные. Фото: Медиакорпорация Китая КНР стремится равномерно развивать абсолютно все регионы страны, даже самые отдаленные. Фото: Медиакорпорация Китая
КНР стремится равномерно развивать абсолютно все регионы страны, даже самые отдаленные. Фото: Медиакорпорация Китая

За 40 с небольшим лет в КНР от нищеты избавились около 800 миллионов человек. Особенно активно работа велась последние восемь лет, когда из-за черты абсолютной бедности были выведены 98,99 миллиона человек в 128 тысячах деревень. Фактически за последние восемь лет от нищеты избавлялись по одному человеку каждые три секунды. Впервые Си Цзиньпин заявил о победе над нищетой три месяца назад: 3 декабря на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая. Тогда он подчеркнул: "Все сельские жители выведены из нищеты... абсолютная бедность ликвидирована. Мы достигли победы, которая заслуживает восхищения всего мира".

В КНР финансовый порог абсолютной бедности - это располагаемый доход в 2300 юаней и ниже - то есть чуть меньше одного доллара в день (по ценам 2011 года). Аналитики говорят, что с учетом инфляции сегодня этот порог составляет 3400 юаней в год, или полтора доллара ежедневно. Есть и нефинансовые показатели. Это так называемые "две заботы" и "три безопасности". Под первыми предполагается обеспечение человека едой и одеждой, под вторыми - обеспечение базовым медобслуживанием и образованием, а также жильем. Только при удовлетворении всех этих требований в КНР человек может считаться выведенным из нищеты. Глава китайского государства подтвердил, что эти требования "полностью выполнены".

Вместе с тем, по словам Си Цзиньпина, работа по борьбе с бедностью не закончена. Необходимо не допустить обратного "скатывания" населения небогатых районов в нищету. Для этого председатель КНР призвал развивать инфраструктуру в бедных районах, обеспечить там занятость и надлежащую профподготовку местного населения.

На собрании 25 февраля председатель КНР особо подчеркнул: "Нам нельзя допустить головокружения от успехов. Нужно воспользоваться моментом для дальнейшего развития". Наблюдатели уверены, что следующей важной задачей государства станет ликвидация "относительной нищеты". Работы предстоит много. Как ранее заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в стране около 600 миллионов человек до сих пор живут на 1000 юаней в месяц - именно эта страта общества считается "относительными бедняками".

Эксперты полагают, что в борьбе с относительной бедностью китайское государство и Компартия Китая будут следовать уже традиционному принципу "трех нет". Первое "нет" - не оставлять никого на обочине экономического развития, чтобы дивиденды от него получали абсолютно все социальные слои. Второе "нет" - не упускать из виду ни один аспект развития. Речь идет о том, что ни в коем случае нельзя сосредотачиваться исключительно на экономическом развитии. Подход, когда на заклание экономическому развитию отдавалось все, привел к появлению множества проблем в КНР. Сейчас партия уделяет внимание развитию в абсолютно всех направлениях: это и охрана окружающей среды, и ликвидация разрыва в доходах населения, и повышение доступности жилья, медобслуживания и образования. Это и повышение культурного уровня населения в целом, в том числе - культуры быта. Это и укрепление партийной дисциплины, и многое, многое другое. Наконец, третье "нет" - это недопустимость отставания в развитии по регионам. Речь идет, прежде всего, о развитии центральных и западных районов КНР, чтобы жить лучше стало не "избранному" населению экономически опережающего восточного побережья - а абсолютно всем.

Ожидается, что плановые показатели повышения благосостояния населения будут закреплены в XIV пятилетнем плане социально-экономического развития КНР, который будет утвержден на предстоящей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей - высшего органа государственной и законодательной власти КНР.

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