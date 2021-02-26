Выбор первого космонавта был так же безупречен, как и выбор первого его командира. Имя Евгения Карпова, 100-летний юбилей которого отмечается в этом году, навсегда вписано в историю космонавтики как создателя и первого командира Центра подготовки космонавтов. О Евгении Анатольевиче рассказывают в этой статье его дочь, испытатели авиационно-космической техники и ученые.

Сергей Королев говорил: Евгений Анатольевич стал "батей" для двадцати первых членов отряда космонавтов. И это ощутили все двести сотрудников ЦПК, которых он лично отбирал для никем еще не изведанной, а потому очень ответственной работы, которая к тому же имела специальный гриф - "Особой важности".

Генерал-майор медицинской службы Евгений Карпов. Фото: из личного архива семьи Евгения Карпова

В репортажах, начиная с первого полета, часто упоминалась легендарная тройка: "Главный конструктор", "Главный теоретик", "Главный медик". Их имена тогда были строго засекречены и лишь узкий круг специалистов знал, что это Сергей Королев, Мстислав Келдыш и Евгений Карпов. "Главные" очень уважительно относились друг к другу. Но особенно дружеские отношения на долгие годы сложились у Карпова с Королевым. Даже после смерти Королева Евгений Анатольевич всегда отмечал день его рождения с ближайшими друзьями.

Идут Сергей Королёв и Евгений Карпов. На переднем плане - Алексей Леонов и Андриян Николаев с дочерью Павла Поповича. Фото: из личного архива семьи Евгения Карпова

12.01.1984 года. Друзья собрались в день рождения С.П.Королёва (во втором ряду - дочь Наталия Сергеевна Королёва). Фото: из личного архива семьи Евгения Карпова

Лето 1961 года. Встреча С.П. Королёва с космонавтами. Слеванаправо в первом ряду: А.Г Николаев, Ю.А. Гагарин, С.П. Королёв, Е.А. Карпов, Н.К. Никитин (инструктор по парашютной подготовке). Во втором ряду: П.Р. Попович Г.Г. Нелюбов, Г.С. Титов, В.Ф. Быковский. Фото: из личного архива семьи Евгения Карпова

В книге "Королев" журналист и писатель Ярослав Голованов рассказывает, как работал Евгений Карпов по созданию Центра подготовки космонавтов: "Что бросилось, прежде всего, в глаза - командование поставило ему по сути сверхзадачу - архиограниченные сроки для завершения создания Центра - февраль-март 1960 года, чуть ли не месяц-полтора на все про все. Предельно жестко. Видимо, все же учитывалось, что у него был накопленный опыт. Вряд ли кому другому могли ставить задачу именно таким образом. Наверняка его кандидатуру "просеяли" со всех сторон".

Евгений Анатольевич работал на износ, спал не больше четырех часов в сутки. Сплошные совещания, ежедневные поездки, как говорили, "по космическому кольцу": Главный штаб ВВС, Институт авиационной медицины, ЦПК, Чкаловская, Подлипки, Кремль… Вот как описывает ежедневную загрузку полковника Карпова его шофер Григорий Tеркун:

"Мотались с ним по Подмосковью. В 8 утра выезжали, в 10 вечера возвращались. Оба голодные. А когда площадку нaшли, где ныне Звездный, там же ничего не было. Этo когда Юра слетал, все стали руки греть. А тогда надо было все "прошибать" - и материалы, и деньги. Надо было лабораторные корпуса строить. Тренировочное оборудование завозить… Мне Евгений Анатольевич две личные задачи поставил: чтобы я на 2-й класс вождения сдал и в МГУ поступил. Я до службы поступал, но балла не добрал… Мотались и в Химки к Глушко, в Очаково, в Болшево, к Королеву в Кратово, в Жуковский - везде надо было договариваться, там же тренировки шли будущих космонавтов. Я удивлялся, откуда у него на все силы брались".

В официальных данных биографии мы можем узнать об основных вехах жизни Е.А.Карпова, этапах деятельности. Но не более того. Многое осталось за грифом "сов. секретно".

Родился Евгений Карпов 19 февраля 1921 г. в селе Казацкое Киевской области в семье врача и певицы. Мечтал стать военным, и в то же время ему нравилась профессия отца. И он "совместил", поступив в Ленинградскую военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова. Когда началась война, будущих врачей стали учить ускоренным темпом, чтобы быстрее направить на фронт. В 1942 году Карпов был направлен в войсковую часть Авиации дальнего действия. Прошел путь от врача гвардейского полка до начальника медицинской службы авиационной дивизии.

Послевоенное фото Е.А. Карпова. Фото: из личного архива семьи Евгения Карпова

Период с мая 1947 по январь 1960 года в его биографии значится кратко: "занимался научной работой". И нигде ни строчки о том, что уже в 32 года он возглавил отдел N7 Института авиационной медицины, где проводились исследования с участием солдат-срочников-испытателей и добровольцев-офицеров. Опыт, накопленный при руководстве командой испытателей, помог ему успешно работать и с космонавтами, и по организации ЦПК, и в самом ЦПК. Один в один это и первичный выбор, и окончательный отбор, и организация всей инфраструктуры.

Евгений Анатольевич был неординарной личностью, прекрасным руководителем, добрым, искренним и порядочным человеком. Испытатели, которые служили под его руководством, вспоминают: когда с ним здоровались, его крупная рука как бы обволакивала твою, защищая от всех бед. Практически из любого случая он находил выход.

"Кто возглавит будущих летчиков-космонавтов, станет в Звездном городке начальником, воспитателем и в то же время смелым экспериментатором? - писал в своей книге "Летчики и космонавты" Н.П. Каманин, служивший в то время в Главном штабе ВВС. - На эту должность у нас было несколько кандидатур. Остановились на видном специалисте в области авиационной медицины Евгении Анатольевиче Карпове. Немало лет проработал он с летчиками, хорошо знает их душу и летный труд. Евгений Анатольевич с первых дней загорелся новой работой, перспективой, мечтой".

Карпов был назначен на эту должность 24 февраля 1960 года. Исключительно в сжатые сроки, продиктованные необходимостью добиться первенства в бурно развивающейся космонавтике, Евгений Анатольевич решил комплекс новых организационных, научно-методических и медико-технических задач. Ему пришлось впервые не только создавать и осваивать программу подготовки первого отряда космонавтов, но и привлекать для этого наиболее авторитетных ученых и специалистов, одновременно выбирая место для будущего Звездного городка. Станция Чкаловская стала самым подходящим местом. Здесь находился не только аэродром, но и Научно-испытательный институт ВВС с его прекрасными лабораториями и стендами.

Параллельно шла подготовка космонавтов. Научное руководство работой Центра осуществлял ГНИИИ А и КМ ВВС, где служил до этого Евгений Анатольевич и где было высотно-тренажtрное оборудование (баро- и сурдокамеры, центрифуга и другие тренажtры). В целях ускорения строительства было предложено использовать типовые проекты. Эту идею поддержал Евгений Анатольевич. Так, для профилактория взяли проект гостиницы, для учебного корпуса - обычной школы, а для тренажного зала - паровозного депо. Сразу был построен стадион и первые жилые дома.

Евгений Анатольевич был наставником по жизни. Космонавт Герман Титов говорил о Карпове: "Не ошибусь, если скажу, что в период нашей подготовки к полету, во всей нашей жизни, учебе и работе нам оказал огромнейшую поддержку первый наш начальник и воспитатель Евгений Анатольевич Карпов".

Во время подготовки к полету Юрия Гагарина Карпов помогал одевать его в скафандр и обратил внимание, что во всем снаряжении нет принадлежности космонавта к нашей стране. Тогда он попросил найти красную краску. Надо сказать, Евгений Анатольевич прекрасно рисовал, владел чертежным шрифтом и вообще обладал красивым каллиграфическим почерком. Поэтому он взял кисть и вывел на гермошлеме филигранные буквы "СССР", что, как известно, сыграло свою роль при приземлении Ю.А. Гагарина.

Однако Карпову даже после того, как в космос благополучно слетали первые четыре космонавта, почему-то за три года напряженной работы в ЦПК не присвоили полагающееся ему по должности звание генерал-майор. Хотя под его руководством был осуществлен еще отбор четырнадцати кандидатов в космонавты и пяти женщин. Только уже на новой должности в Институте авиационной и космической медицины, он получил это звание. Как сам говорил: "Это мне за былые заслуги".

В марте 1963 года Евгения Анатольевича неожиданно перевели в замы начальника ЦПК. Предлог? Центру необходим "звездный" руководитель, а не военный медик, потому что Центр приобрел в политической и государственной структуре страны особое значение. Еще один из предлогов - якобы медико-биологическая подготовка космонавтов утратила свое приоритетное значение. Какое поспешное и неграмотное решение! Медико-биологическая подготовка летных экипажей была и остается самой актуальной. В 1970 году это еще раз доказал полет экипажа корабля "Союз-9" в составе Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова: после приземления они не смогли самостоятельно выбраться из спускаемой капсулы. У космонавтов резко ухудшилось состояние здоровья, хотя в полете они работали с эспандером.

Космическая медицина тут же откликнулась. Менее чем за год в Институте авиационной и космической медицины на основе собственных научно-исследовательских и испытательных работ был разработан уникальный костюм "Пингвин", который создавал нагрузку на костно-опорный аппарат, а также специальные тренажеры для выполнения физических упражнений в невесомости.

Кстати, во время подготовки экипажа "Союз-9" была подготовлена прямо на Байконуре методика определения динамики умственного состояния в 18-суточном, для того времени самом длительном, полете. Для этого было предложено использовать шахматные партии. Но где же взять шахматы, которые не нарушали бы весогабаритный баланс космического корабля? Вспомнили, что в ГНИИИ А и КМ есть разработанные специальные космические миниатюрные шахматы. Благодаря Евгению Анатольевичу через день два комплекта шахмат уже осваивались космонавтами.

В декабре 1963 года Евгений Анатольевич ушел в ГНИИИ А и КМ. Он по-прежнему находился в расцвете творческих сил. Прекрасное владение медицинскими и техническими вопросами, предвидение в выборе перспективной тематики, чувство нового, хорошие организаторские способности позволили заложить основы решения таких проблем, как разработка классификаций функциональных состоянии членов экипажей и концепции профессионального здоровья летчиков и космонавтов, значимость которых в полной мере проявилась на практике. На основании этого богатого опыта он защитил кандидатскую диссертацию.

Е.А. Карпов на радио (второй слева – диктор Юрий Левитан). Фото: из личного архива семьи Евгения Карпова

В 1973 году Евгений Анатольевич Карпов перешел в Министерство гражданской авиации руководителем филиала авиационной медицины ГосНИИ ГА. Под его руководством и при непосредственном участии была создана автоматизированная многоканальная система предполетного медицинского контроля летных экипажей. После выхода на пенсию дальнейшая его деятельность была связана с общественными организациями, и прежде всего Федерацией космонавтики СССР.

1979 год. Е.А. Карпов. Фото: из личного архива семьи Евгения Карпова

Гагарин, Титов, Попович часто общались со своим первым командиром. Особенно был дружен с Евгением Анатольевичем Юрий Алексеевич. За неделю до своей гибели полковник Гагарин навестил генерал-майора Карпова в институте. Многие до сих пор вспоминают, как, обнявшись с Евгением Анатольевичем, они выходили из его кабинета в отличном расположении духа, громко смеялись и разговаривали о чем-то очень важном…

1961 год. Перед полётом Гагарин Ю.А. и Карпов Е.А. Фото: из личного архива семьи Евгения Карпова

Евгений Анатольевич очень переживал гибель близкого друга. В частной беседе, говорил, что если бы он оставался в руководстве ЦПК, то, несомненно, убедил бы Юрия Алексеевича отказаться от его идеи второго космического полета.

В историю нашей пилотируемой космонавтики Евгений Анатольевич навсегда вошел как первый начальник-созидатель Центра подготовки космонавтов. В Институте авиационной и космической медицины, где Евгений Анатольевич служил долгое время, сейчас готовится к открытию мемориальная доска. Бывшие испытатели из его команды изготовили на свои средства памятную медаль, посвященную столетию Е.А. Карпова. Хочется надеяться, что должное памяти первого руководителя Центра подготовки космонавтов, первого командира-наставника первого отряда космонавтов и легендарной команды испытателей, прокладывавших на земле дорогу в космос, отдадут не только там.