Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 20-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей"

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Статья 1

В пункте 3 статьи 51 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-I "О закрытом административно-территориальном образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1915; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 48, ст. 6734) слово "Кассовое" заменить словом "Казначейское".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 17, ст. 1554; N 28, ст. 2887; N 52, ст. 5037; 2004, N 49, ст. 4851; 2007, N 1, ст. 22; N 30, ст. 3806; 2009, N 48, ст. 5745; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 45, ст. 6330; N 49, ст. 7061; 2013, N 51, ст. 6678; N 52, ст. 6986; 2014, N 19, ст. 2321; N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 14; N 27, ст. 4183; 2017, N 1, ст. 34; N 31, ст. 4821; 2019, N 52, ст. 7804; 2020, N 14, ст. 2032) следующие изменения:

1) в подпункте 15 пункта 2 статьи 18 слова "соответствующих счетов Федерального казначейства" заменить словами "соответствующего казначейского счета";

2) в пункте 11 статьи 22 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет";

3) в пункте 1 статьи 222 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет";

4) в статье 25:

а) в пункте 1 слова "на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета страховщика" заменить словами "на единый счет бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, открытый в Федеральном казначействе";

б) в пункте 2 первое предложение исключить;

5) в статье 261:

а) в пункте 4:

в подпункте 1 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет";

в подпункте 3 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет";

б) в подпункте 1 пункта 5 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет";

в) в пункте 6 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет";

г) в подпункте 4 пункта 7 слова "счета Федерального казначейства" заменить словами "казначейского счета";

д) в пункте 9 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет";

е) в пункте 11 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет";

ж) в пункте 12 слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "казначейский счет".

Статья 3

В части четвертой статьи 3 Федерального закона от 10 февраля 1999 года N 30-ФЗ "О финансировании судов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 7, ст. 877; 2014, N 11, ст. 1094) слова "со счета Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации осуществляется в безакцептном (бесспорном) порядке инкассовыми поручениями" заменить словами "с единого счета федерального бюджета осуществляется в безакцептном (бесспорном) порядке распоряжениями о совершении казначейских платежей".

Статья 4

Пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3686; 2008, N 29, ст. 3417; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217) изложить в следующей редакции:

"1. Денежные средства обязательного социального страхования зачисляются на единые счета бюджетов государственных внебюджетных фондов, открытые в Федеральном казначействе.".

Статья 5

В пункте 2 статьи 2622 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2008, N 30, ст. 3616; 2019, N 31, ст. 4472) слово "Кассовое" заменить словом "Казначейское".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2002, N 22, ст. 2026; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 29, ст. 3417; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417, 6454; 2011, N 49, ст. 7037; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 49, ст. 7497, 7513; 2021, N 1, ст. 41) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"4. Денежные средства обязательного пенсионного страхования зачисляются на казначейский счет, открытый Пенсионному фонду Российской Федерации в Федеральном казначействе.";

2) пункт 2 статьи 201 изложить в следующей редакции:

"2. Сумма страховых взносов на накопительную пенсию, определенная в соответствии с настоящим Федеральным законом, зачисляется на отдельный казначейский счет, открытый Пенсионному фонду Российской Федерации в Федеральном казначействе.";

3) в статье 222 слова "счета Федерального казначейства" заменить словами "казначейские счета";

4) в абзаце первом пункта 5 статьи 29 слова "соответствующие счета Федерального казначейства" заменить словами "казначейские счета, открытые Пенсионному фонду Российской Федерации в Федеральном казначействе,".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2006, N 25, ст. 2648; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2015, N 27, ст. 4001; 2017, N 14, ст. 1997; 2018, N 32, ст. 5115; 2019, N 29, ст. 3857; 2020, N 14, ст. 2036) следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 4 признать утратившим силу;

2) статью 23 дополнить частью пятой следующего содержания:

"Банк России осуществляет обслуживание единого казначейского счета в валюте Российской Федерации, банковских счетов Федерального казначейства в валюте Российской Федерации, предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям, за исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации, банковских счетов в иностранной валюте для учета операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния, а также в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, иных банковских счетов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2011, N 49, ст. 7037; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4219; 2018, N 31, ст. 4858) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"2. Суммы страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии (накопительной пенсии), а также суммы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, суммы взносов работодателя в пользу застрахованного лица, суммы взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", зачисляются на отдельный казначейский счет, открытый Пенсионному фонду Российской Федерации в Федеральном казначействе.";

2) в пункте 5 статьи 39 слова "счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в подразделении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами "казначейский счет, открытый Пенсионному фонду Российской Федерации в Федеральном казначействе".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3447; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4836; N 49, ст. 7524; N 52, ст. 8103; 2019, N 31, ст. 4424; N 49, ст. 6957; N 52, ст. 7775; 2020, N 31, ст. 5050) следующие изменения:

1) в пункте 30 части 1 статьи 9 слово "кассового" заменить словом "казначейского";

2) в абзаце одиннадцатом части 2 статьи 14 слово "кассового" заменить словом "казначейского".

Статья 10

Внести в статью 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007, N 31, ст. 4012; N 43, ст. 5084; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587; 2013, N 52, ст. 6983; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; 2017, N 24, ст. 3482; N 49, ст. 7319) следующие изменения:

1) часть 31 изложить в следующей редакции:

"31. В случае обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования в территориальные органы Федерального казначейства в соответствии со статьей 2202 Бюджетного кодекса Российской Федерации территориальные органы Федерального казначейства открывают и ведут лицевые счета, предназначенные для учета операций автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных автономных учреждений), в порядке, установленном Федеральным казначейством.";

2) в части 34 слово "кассовых" исключить;

3) часть 35 признать утратившей силу;

4) в части 37 слово "кассовые" и слово "кассовых" исключить;

5) части 319-1 и 320 изложить в следующей редакции:

"319-1. Установить, что остатки средств федеральных автономных учреждений, автономных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на казначейских счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам указанных субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами данных автономных учреждений, могут перечисляться с указанных казначейских счетов в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации с их возвратом на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в том числе в целях исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных автономными учреждениями, указанными в настоящей части, в территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы указанных субъектов Российской Федерации в сроки, предусмотренные частью 321 настоящей статьи, в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

320. Установить, что остатки средств автономных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, за исключением остатков средств автономных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации и указанных в части 319-1 настоящей статьи, на казначейских счетах, открытых финансовым органам указанных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами автономных учреждений, могут перечисляться с указанных казначейских счетов в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации с их возвратом на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в целях исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных автономными учреждениями, указанными в настоящей части, в территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы указанных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сроки, предусмотренные частью 321 настоящей статьи, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года, в порядке, установленном соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.";

6) часть 321 после слов "представления автономными учреждениями" дополнить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей, оформленных в порядке, установленном Федеральным казначейством, либо".

Статья 11

Части 21 - 25 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 51, ст. 6151) признать утратившими силу.

Статья 12

Часть 2 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2010, N 31, ст. 4196; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; 2019, N 14, ст. 1461) изложить в следующей редакции:

"2. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя зачисляются на отдельный казначейский счет, открытый Пенсионному фонду Российской Федерации в Федеральном казначействе.".

Статья 13

Часть 8 статьи 22 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582; 2010, N 30, ст. 3999; 2018, N 18, ст. 2563) изложить в следующей редакции:

"8. Субсидии из федерального бюджета перечисляются главным распорядителем средств федерального бюджета на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытый Федеральному казначейству, с отражением операций со средствами, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, на лицевом счете, открытом Государственной компании в Федеральном казначействе.".

Статья 14

Внести в статью 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7319; 2019, N 30, ст. 4139) следующие изменения:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае обращения высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования в территориальные органы Федерального казначейства в соответствии со статьей 2202 Бюджетного кодекса Российской Федерации территориальные органы Федерального казначейства открывают и ведут лицевые счета для учета операций бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных учреждений) в порядке, установленном Федеральным казначейством.";

2) в части 6 слово "кассовых" исключить;

3) часть 7 после слов "за днем представления бюджетными учреждениями" дополнить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей, оформленных в порядке, установленном Федеральным казначейством, либо";

4) в части 10 слова "на счетах" заменить словами "на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений", слова "в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств" исключить;

5) в части 11 слова "на счетах" заменить словами "на единых счетах бюджета", слова "в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами соответствующего бюджета" исключить;

6) части 12, 121 и 14 признать утратившими силу;

7) в части 20:

а) в пункте 7:

абзац первый после слов "ведение лицевых счетов должника," дополнить словами "распоряжение о совершении казначейского платежа,";

абзац третий после слов "ведение лицевых счетов должника," дополнить словами "распоряжение о совершении казначейского платежа,";

абзац четвертый после слов "а также" дополнить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей,";

б) абзац второй пункта 8 после слов "решения налогового органа, а также" дополнить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей,";

8) части 221 и 23 изложить в следующей редакции:

"221. Установить, что остатки средств федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов указанных субъектов Российской Федерации, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, на которых отражаются операции со средствами данных бюджетных учреждений, могут перечисляться с указанных казначейских счетов в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации с их возвратом на казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в том числе в целях исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных бюджетными учреждениями, указанными в настоящей части, в территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы указанных субъектов Российской Федерации в сроки, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

23. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями), за исключением остатков средств бюджетных учреждений, созданных субъектами Российской Федерации и указанных в части 221 настоящей статьи, на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытых в территориальных органах Федерального казначейства, на которых отражаются операции со средствами бюджетных учреждений, могут перечисляться с указанных казначейских счетов в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации с их возвратом на казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в целях исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных бюджетными учреждениями, указанными в настоящей части, в сроки, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года, в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.";

9) в части 24 слова "кассовых выплат" заменить словами "операций со средствами".

Статья 15

В части 4 статьи 116 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-Ф3 "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873; 2018, N 32, ст. 5082) слова "счет Федерального казначейства" заменить словами "отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, предназначенный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для учета таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (далее - счет Федерального казначейства)".

Статья 16

Часть 9 статьи 24 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2012, N 49, ст. 6758; 2017, N 1, ст. 14) изложить в следующей редакции:

"9. Обязанность страхователей по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения считается исполненной с даты списания суммы платежа с единого счета бюджета, открытого в Федеральном казначействе.".

Статья 17

В части 8 статьи 54 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3881; N 49, ст. 7018; N 50, ст. 7352; 2012, N 26, ст. 3441; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1645; N 52, ст. 6953; 2015, N 7, ст. 1022; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 50, ст. 7562) слова "лицевых счетах по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов, открываемых в территориальных органах Федерального казначейства в установленном порядке" заменить словами "единых счетах бюджетов, открытых в установленном порядке в Федеральном казначействе".

Статья 18

Внести в статью 15 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2016, N 1, ст. 65; 2019, N 52, ст. 7794) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

2) в абзаце первом части 22 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

3) в части 62 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 65, 89; 2019, N 31, ст. 4422; 2020, N 17, ст. 2702; N 52, ст. 8598) следующие изменения:

1) в части 181 статьи 4 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

2) в части 1 статьи 41 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому".

Статья 20

В части 1 статьи 8 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7038; 2012, N 50, ст. 6965; 2014, N 30, ст. 4217; 2018, N 41, ст. 6190) слова "счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами "казначейский счет, открытый Пенсионному фонду Российской Федерации в Федеральном казначействе".

Статья 21

Внести в статью 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2015, N 27, ст. 3950) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

2) в части 2 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

3) в абзаце первом части 3 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому".

Статья 22

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; 2015, N 1, ст. 51, 72; N 29, ст. 4342, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 89; N 15, ст. 2058; N 27, ст. 4254; 2017, N 24, ст. 3477; N 31, ст. 4747, 4760; 2018, N 1, ст. 59, 88; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 53, ст. 8428; 2019, N 14, ст. 1463; N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767; 2020, N 14, ст. 2028, 2037; N 17, ст. 2702; N 31, ст. 5008; 2021, N 1, ст. 40, 78) следующие изменения:

1) в статье 99:

а) в пункте 2 части 1 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

б) в абзаце первом части 5 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

в) в части 7 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

2) в статье 103:

а) в части 1 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

б) в части 3 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

в) в части 4 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

3) в части 3 статьи 1111 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

4) в статье 112:

а) в части 5 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

б) в части 51 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

в) в части 53 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

г) в части 54 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

д) в части 22 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому".

Статья 23

В части 5 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210; 2018, N 1, ст. 69; 2019, N 52, ст. 7841) слово "кассовому" заменить словом "казначейскому".

Статья 24

Внести в статью 17 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4816) следующие изменения:

1) в части 1 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

2) в абзаце первом части 2 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

3) в абзаце первом части 14 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому".

Статья 25

Пункт 9 части 1 статьи 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) изложить в следующей редакции:

"9) счет Федерального казначейства - отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, предназначенный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для учета таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;".

Статья 26

В части 6 статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7794; 2020, N 24, ст. 3740; N 26, ст. 3997) слово "кассовому" заменить словом "казначейскому".

Статья 27

1. Соглашения, заключенные между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями муниципальных образований) и территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с частями 4 и 12[1] статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" до 1 января 2021 года, действуют до окончания срока действия указанных соглашений, но не позднее 1 января 2022 года.

2. Соглашения, заключенные между учредителями автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), и территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с частью 31 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" до 1 января 2021 года, действуют до окончания срока действия указанных соглашений, но не позднее 1 января 2022 года.

3. Соглашения, заключенные между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями муниципальных образований) и территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с частью 25 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" до 1 января 2021 года, действуют до окончания срока действия указанных соглашений, но не позднее 1 января 2022 года.

4. Соглашения, заключенные на основании решений, принятых высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями муниципальных образований) в соответствии с абзацем двадцать седьмым пункта 1 статьи 1661 Бюджетного кодекса Российской Федерации, до 1 января 2021 года, действуют до окончания срока действия указанных соглашений, но не позднее 1 января 2022 года.

Статья 28

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 25 настоящего Федерального закона.

2. Статья 25 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Установить, что действие положений законодательных актов Российской Федерации, измененных настоящим Федеральным законом, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин