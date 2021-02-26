Китай искоренил нищету

Си Цзиньпин отметил, что после 18-го съезда КПК в 2012 году в Китае ежегодно от бедственного положения в среднем избавлялись более 10 миллионов человек. За 8 лет материальное положение около 100 миллионов сельских жителей, находившихся за чертой бедности, улучшилось, при этом 832 уезда и 128 тысяч деревень были исключены из списка наиболее бедных.

Учитывая сегодняшние реалии и ситуацию в мире, можно с уверенностью сказать, что ни одной другой стране не по силам за столь короткий период вывести сотни миллионов людей из-за черты бедности, такие темпы избавления от нищеты и повышения благосостояния народа просто немыслимы в прочих государствах.

В своей речи на собрании по подведению итогов и награждению наиболее отличившихся Си Цзиньпин рассказал о нелегком пути Китая в борьбе с бедностью, глубоко обобщил важный опыт Китая в борьбе с бедностью, и раскрыл миру "код", стоящий за китайским чудом. По его словам, руководство Коммунистической партии Китая, концепция "народ превыше всего" и выявление преимуществ социалистического строя в концентрации силы для реализации крупномасштабных программ, проектов и мер - это главный залог успешного и быстрого выхода китайцев из-за черты бедности.

Во всем мире трудно найти другую правящую партию, которая непрерывно стремится к сокращению нищеты, прилагая неустанные усилия в данной сфере. С начала проведения политики реформ и открытости Китай приступил к осуществлению крупномасштабных мер по сокращению нищеты и социально-экономическому развитию. С 2012 года Коммунистическая партия Китая сделала сокращение нищеты одной из главных задач государственного управления и выдвинула ряд стратегий и курсов, нацеленных на сокращение масштабов нищеты.

Центральные региональные власти страны совместными усилиями сформировали эффективную и упорядоченную общегосударственную систему борьбы с бедностью, в которой приняли участие все силы и субъекты общества, что обеспечило широкие возможности и мощные средства для всесторонней ликвидации бедности.

На собрании по подведению итогов борьбы с бедностью, благодарности и награды получило множество людей. В то же время мероприятие показало, что большинство удостоившихся наград - это простые выходцы из широких народных масс.

В качестве крупнейшей развивающейся страны мира, достижение цели победы над бедностью в Китае стало лучшим доказательством надлежащей защиты прав человека в стране, а также продвинуло процесс достижения победы над бедностью в глобальном масштабе. По данным статистики, вклад Китая в мировую ликвидацию бедности превысил 70 процентов. Китай на 10 лет раньше намеченного срока выполнил задачу по ликвидации бедности, предусмотренную Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В будущем Китай готов непрерывно содействовать укреплению достижений в ликвидации бедности, а также возрождению сельской местности, что принесёт ещё больше возможностей для глобальной ликвидации бедности и развития всего человечества.

В своей речи Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай продолжит проводить позитивное международное сотрудничество в области глобального сокращения нищеты и предоставлять посильную помощь развивающимся и нуждающимся странам.

Кстати

С 2012 года в Китае ежегодно в среднем избавлялись от бедственного положения более 10 миллионов человек. Облик многих китайских районов претерпел значительные изменения. Чистый среднедушевой доход увеличился с 2982 юаней в 2015 году до 10740 юаней в 2020 году. Среднегодовой прирост составил 29,2 процента. Были отремонтированы ветхие дома более чем 25 миллионов малоимущих граждан. Было построено или реконструировано 1,1 миллиона километров сельских дорог с твердым покрытием, проложено 35 тысяч километров железных дорог, все сельские районы страны обеспечены стабильным электроснабжением, а также был расширен доступ к оптоволоконному интернету и беспроводной сети 4G, благодаря чему сейчас свыше 98 процентов бывших бедных деревень охвачены интернетом.