Королева Елизавета рассказала об ощущениях от прививки против коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II рассказала во время видеоконференции с медиками и чиновниками системы здравоохранения, о своих ощущениях от вакцинации против коронавируса. Прививка Ее величеству и супругу, герцогу Эдинбургскому Филиппу, была сделана в январе.

По словам королевы, "это было очень быстро... И прививка не причинила совсем никакой боли".

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она. Елизавета II призвала всех "думать не только о себе, но и о других, и сделать прививку".