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26.02.2021 15:07
Рубрика: Власть

Матвиенко обсудила события в Ереване со спикером парламента Армении

Текст: Галина Мисливская

Председатель Совета Федерации обсудила ситуацию в Армении со спикером Национального Собрания республики Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба СФ. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

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"Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле", - говорится в сообщении.

Мирзоян обратился с просьбой "во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма" оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких задержанных во время нагорнокарабахского конфликта армянских женщин.

Глава Совфеда выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы.

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