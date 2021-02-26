Матвиенко обсудила события в Ереване со спикером парламента Армении

Председатель Совета Федерации обсудила ситуацию в Армении со спикером Национального Собрания республики Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба СФ. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

"Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле", - говорится в сообщении.

Мирзоян обратился с просьбой "во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма" оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких задержанных во время нагорнокарабахского конфликта армянских женщин.

Глава Совфеда выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы.