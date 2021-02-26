Милла Йовович и Батиста сыграют в новой экранизации Джорджа Мартина

Как вам такое: прекрасные Милла Йовович и Дэйв Батиста сыграют главные роли в экранизации высоко ценимого поклонниками рассказа Джорджа Мартина "В Потерянных землях" (In The Lost Lands). Режиссер - супруг Миллы Пол Андерсон.

Продюсеры - Андерсон, Йовович, Батиста и постоянный соратник Андерсона Джереми Болт.

При этом стоит отметить, что проект - долгострой: еще шесть лет назад зашла речь про фильм-антологию, в рамках которой предполагалось экранизировать три рассказа автора "Игры престолов", помимо "Земель" - "Злоцветы" и "Одинокие песни Ларена Дорра".

В центре истории - леди Меланж, которая очень хотела стать оборотнем - чтобы воссоединиться со своим любовником-ликантропом. Несчастная нанимает "устрашающую и могущественную" волшебницу Серую Элис (Йовович), способную дать ей желаемое. Далее персонажам предстоит экспедиция в Потерянные земли. И, естественно, битвы как с людьми, так и с демонами. А главное - внезапный и душераздирающий финальный твист.

Батиста сыграет рыцаря Бойса.

Сроки реализации пока не названы.

Рассказ впервые был опубликован в сборнике в 1982-м.