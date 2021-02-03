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Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов"

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    03.02.2021, 15:43
Текст:   Козьма Лоханкин

Американский писатель Джордж Мартин поделился в своём блоге новостями о том, как продвигается его работа над "Ветрами зимы" - долгожданным продолжением цикла "Песнь Льда и Пламени", на котором основан сериал "Игра престолов".

Фото: предоставлено Disney
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Напомним, писатель много лет пытается закончить шестой роман цикла, который должен стать в нём предпоследним. Предыдущий - "Танец с драконами", вышедший в России в двух томах, увидел свет 10 лет назад.

В новой записи Мартин посетовал на ужасы 2020 года, вспомнил об умерших за время пандемии друзьях и приятелях, порадовался уходу Трампа и - самое главное - порадовал своих читателей. За минувший год Мартин, по его словам, написал сотни страниц "Ветров зимы".

По его убеждению, это был самый продуктивный год для "Ветров зимы" с того самого момента, как он за них принялся. "Почему? Не знаю. Может, дело в изоляции. Или я просто поймал кураж. Я иногда ловлю кураж", - добавил писатель.

Фото: youtube.com/ Amediateka
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Между тем, нужно держать тот же темп, подчеркнул Джордж, признавшись, что для полноценного завершения "Ветров зимы" ему нужно написать ещё несколько сотен страниц. "Для чего у меня и есть 2021 год, надеюсь", - оптимистично подытожил он, тут же поспешив оговориться, что это не точно и что он ничего не обещает, чтобы разгневанные фанаты вновь не подняли его на вилы, когда он в очередной раз просрочит "дедлайн".

Ранее Мартин рассказал, что смерть Ходора в его книге будет выглядеть немного не так, как в сериале.

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