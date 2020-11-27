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Речь Дейенерис в "Игре престолов" оказалась импровизацией Эмилии Кларк

Новости
    27.11.2020, 14:35
Текст:   Козьма Лоханкин

На прилавках уже появилась книга американского журналиста Джеймса Хебберда "Огонь не может убить дракона" - официальная история создания сериала "Игра престолов". У нас она выйдет чуть позже - в декабре, а пока EW делится интересными деталями, почерпнутыми из бестселлера.

Фото: twitter.com/ RedanianIntel
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В частности, обратил на себя внимание рассказ режиссёра Джереми Подесвы о том, как снималась примечательная сцена пятого эпизода пятого сезона, где Дейенерис приказывает убить одного из миэринцев, заподозренных в заговоре против неё. Она произносит довольно длинную речь на вымышленном валирийском языке - и, как признался Подесва, это было импровизацией актрисы Эмилии Кларк.

Обычно реплики на валирийском долго готовились штатным лингвистом проекта Дэвидом Петерсоном, а актёры долго и мучительно их заучивали. В этот раз речь Дейенерис изначально была написана на английском, и два дубля так и были сняты.

Но потом шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс вдруг решили, что на валирийском обвинение прозвучит эффектнее. Эмилии понадобилось всего десять минут, чтобы сконструировать своё выступление из ранее использованных ею фраз на валирийском, после чего она вышла и ко всеобщему восторгу сделала своё дело.

Фото: twitter.com/ WiCnet
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"Каждое отдельное слово, каждая интонация, то,как она строила фразы, - всё это ясно демонстрировало, о чём она говорила. И добавленные потом субтитры прекрасно с этим сочетались. Она достаточно хорошо знала язык для того, чтобы это выглядело убедительно. Это, конечно, был не идеальный валирийский, но ни один фанат этого не заметил. Она блестяще справилась", - сказал Подесва.

Ранее Джейсон Момоа, исполнитель роли супруга Дейнерис Кхала Дрого, признался, как его семья голодала после завершения актёром съёмок в "Игре престолов".

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