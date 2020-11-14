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"Кхал Дрого" рассказал, что его семья голодала после "Игры престолов"

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    14.11.2020, 22:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актёр Джейсон Момоа признался, что ему было очень тяжело после съёмок в "Игре престолов". Только, в отличие от, скажем, несчастного Кита Харингтона, речь не о морально-психологических проблемах, а о куда более прозаичных - финансовых.

Фото: предоставлено Disney
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Оказывается, после гибели в первом сезоне его героя, брутального дикаря Кхала Дрого, Момоа остался без денег и попросту не мог прокормить свою семью - жену, сына и дочь.

"В самом деле, мы голодали после "Игры престолов". Я не мог найти работу. Очень трудно, когда ты с детьми и при этом по уши в долгах", - рассказал Момоа порталу InStyle.

Спасло приглашение во вселенную DC - сначала в "Лигу справедливости" на роль Аквамена, а затем - и в сольный фильм подводного супергероя.

Теперь дела у Джейсона наладились: в производстве - сиквел "Аквамена". Также поговаривают о его участии в продолжении "Ведьмака" и "Человеке-пауке 3". Но это уже на уровне слухов. А до этого Момоа сыграл одну из главных ролей в сериале "Видеть". А ещё в разработке - совместная работа с коллегой по "Игре престолов" Питером Динклейджем Good Bad & Undead.

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