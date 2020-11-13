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Погубившая карьеру Деппа Эмбер Хёрд заявила, что сыграет в "Аквамене 2"

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    13.11.2020, 14:24
Текст:   Олег Усков

Петиции, собравшие изрядное количество голосов, судя по всему, не помогли. Вопреки требованиям сторонников Джонни Деппа, актриса Эмбер Хёрд, бывшая жена "Капитана", все же вернется, похоже, к роли принцессы Меры в сиквеле "Аквамена".

Фото: kinopoisk.ru
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Во всяком случае, сама 34-летняя Хёрд о том уже заявила в интервью EW.

Она уточнила, что съемки стартуют в следующем году, чему она очень рада. И призывает не верить слухам о своем увольнении. (Звучала, в частности, версия, что Хёрд может заменить Эмилия "Матерь драконов" Кларк.)

При этом профильные издания замечают, что на студии Warner Bros. каст сиквела окончательно еще не утвержден.

Премьера "Аквамена 2" анонсирована на декабрь 2022 года.

Ранее сообщалось, что Деппа в третьих "Фантастических тварях" может заменить Мадс Миккельсен.

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