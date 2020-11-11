Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях"

Датский актер Мадс Миккельсен ведет переговоры с компанией Warner Bros. о своем участии в съемках третьего фильма франшизы "Фантастические твари", спин-оффа в рамках вселенной Гарри Поттера, "мальчика, который выжил", созданной британской писательницей Дж.К. Роулинг. Об этом сообщает Deadline.

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил порталу о том, что переговоры о воплощении датчанином роли злодея Грин-де-Вальда, ранее исполненной Джонни Деппом, находятся на начальной стадии. Поспешность компании с выбором нового актера на одну из главных ролей франшизы связана с желанием уложиться в новые сроки - недавно стало известно, что релиз третьей части будет отложен - премьера сместилась с 12 ноября 2020 года на 15 июля 2022-го. Эдди Редмэйн, играющий чудаковатого магического зоолога Ньюта Скамандера, а также Джуд Лоу, воплощающий образ молодого Альбуса Дамблдора, уже приступили к съемкам.

Напомним, Деппа уволили из третьей части "Тварей" после проигранного им суда с бывшей женой Эмбер Хёрд по делу о клевете. При этом гонорар в размере 10 млн долларов ему выплатят целиком.

Мадс Миккельсен недавно сыграл в новом фильме "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга (завтра он выходит в российский прокат), еще одна картина с его участием, "Рыцари справедливости", выйдет на российские экраны этой зимой. Кроме того, актер утвержден на роль агента ЦРУ, советского ученого Адольфа Толкачева, приговоренного к расстрелу за измену Родине.