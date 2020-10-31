Мадс Миккельсен сыграет агента ЦРУ Адольфа Толкачева

Датский актер Мадс Миккельсен, недавно снявшийся в новом фильме Томаса Винтерберга "Еще по одной" и черной комедии Андерса Томаса Йенсена "Рыцари справедливости", которой только предстоит выйти на экраны, сыграет роль в фильме "Шпион на миллиард долларов" (The Billion Dollar Spy), основанном на книге журналиста Дэвид Э. Хоффмана. Об этом рассказывает Deadline.

Он воплотит образ агента ЦРУ, советского инженера Адольфа Толкачева, передавшего американцам сведения более чем о пятидесяти совершенно секретных разработках СССР, связанных с оборонными технологиями.

По сюжету картины на новоиспеченного работника ЦРУ Брэда Рэйда (Арми Хаммер) выходит Толкачев - сотрудник одного из советских научно-исследовательских институтов, и американцу приходится сделать выбор - прекратить с ним все контакты, как ему предписывает руководство, подозревающее хорошо срежиссированную провокацию, или продолжить общение. Рэйд выбирает второе.

Режиссером картины станет Амма Асанте ("Бель", "Рассказ служанки", "Где соприкасаются руки"), создание сценария взял на себя Бенджамин Огаст ("Помнить", "Классный чин"). Предполагается, что съемки картины начнутся в следующем году в Восточной Европе.

О преступлениях Толкачева был снят документальный фильм "Ампула с ядом", содеянному им была также посвящена одна из серий цикла "Предатели" и выпуск передачи "Нефакт!" на телеканале "Звезда" в 2019-м году. В 2018-м на Первом канале вышел сериал "Операция" "Сатана", Толкачев в нем был выведен под именем Сергея Медникова.