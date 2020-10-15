Вышел тизер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном

Не успела отгреметь российская премьера фильма выдающегося датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной" (Druk), в которой Мадс Миккельсен демонстрирует не только чудеса актерского перевоплощения, но и впечатляющую физическую форму, оставшуюся в наследство от профессиональных увлечений юности, как объявили, что в обозримом будущем появится еще один фильм с его участием, трагикомедия "Рыцари справедливости" (Retfærdighedens Ryttere) не менее культового и провокационного датского режиссера Андерса Томаса Йенсена.

Примечательно, что для Миккельсена эта работа станет пятым опытом сотрудничества с Томасом Йенсеном - он принимал участие в съемках запоминающихся черных комедий режиссера, вошедших в золотой фонд датского кино: "Мерцающих огнях" (Blinkende lygter), "Зеленых мясниках" (De grønne slagtere), "Адамовых яблоках" (Adams æbler), а также в "Мужчинах и курах" (Mænd og høns).

Герой Миккельсена, военный Маркус, взял увольнительную с тем, чтобы поехать домой и повидать свою дочь Матильду, как только стало известно о гибели жены в железнодорожной катастрофе. Окружающим кажется, что смерть произошла в результате несчастного случая, однако на деле все оказывается куда сложнее. Отто, один из пассажиров поезда и по совместительству математик-любитель, внезапно появляется в поле зрения Маркуса со своими эксцентричными коллегами Леннартом и Эмменталером. И действительно - слишком многое говорит о том, что имело место тщательно спланированное преступление, а жене Маркуса просто не повезло там оказаться. Однако это ничуть не мешает Маркусу выйти на тропу войны - вместе со всей шлеп-компанией, которая готова с ним идти до конца.

Помимо Миккельсена в фильме снялись многие из тех, кто составил славу современному датскому кинематографу: Николас Бро ("Боевой конь", "Убийство", "Адамовы яблоки"), Николай Ли Кос ( "Идиоты", "Реконструкция", "Убийство", "Братья"), Роланд Мюллер ("Мотылек", "Вальгалла: Рагнарёк"), Ларс Брюгманн ("Торжество", "Правительство") и другие.

Премьера фильма в Дании состоится 17 декабря 2020 года.