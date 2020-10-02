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"Еще по одной": Мадс Миккельсен "датствует" по-черному

Рецензии
    02.10.2020, 16:09
Текст:   Дмитрий Сосновский
Смотреть на то, как блестящие датские актёры Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте и Маунус Миллан изображают весёлых кутил, можно практически бесконечно. Тем более что в картине "Ещё по одной" прославленного режиссёра Томаса Винтерберга, приехавшей на ММКФ (программа "Фильмы, которых здесь не было") с несостоявшегося Каннского фестиваля, делают они это с исключительной, прямо-таки подозрительной достоверностью.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Бражничают герои замечательного квартета отнюдь не просто так, а в строго научных целях: четвёрка школьных учителей решила проверить "теорию" норвежского психолога Финна Скордеруда (в реальной жизни, конечно, ничего такого не утверждавшего - совсем наоборот), в соответствии с которой ежедневное употребление определённого количества алкоголя способствует жизненному успеху и личному развитию. И принялась, как говорят в одной известной рекламе с тем же Миккельсеном, вовсю "датствовать". Одним пивом, разумеется, не ограничиваясь - ежедневная доза коварным норвежцем "прописана" приличная.

Фото: youtube.com/ MAST Video
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На сомнительную авантюру каждый из приятелей решается по своим причинам, хотя все так или иначе сводятся к экзистенциальному кризису постепенно начинающих стареть мужчин, ещё не привыкших к мысли о том, что лучшие годы безвозвратно ушли. И - чудо! - оригинальная техника превращения в "лучшую версию себя" действительно сходу начинает демонстрировать впечатляющие результаты. Настроение улучшается, контакт с малопонятными прежде подопечными старшеклассниками налаживается, даже в личной жизни кое у кого появляется просвет, о котором уже давно не мечталось.

Ну а дальше, понятное дело, наступает пора существенных нюансов в виде последствий - мелких и покрупнее. К тому же герои, оценив эффективность своей программы, предсказуемо решили продолжить своё причудливое "исследование" более углублённо. А тут уж, как нетрудно догадаться, недалеко до самых экстремальных приключений.

Всё это хорошо знакомо не только нашим соотечественникам, но и большим охотникам до крепких напитков из скандинавских стран (коих там, мягко говоря, тоже немало), в особых социокультурных условиях которых эта своеобразная форма досуга обретает неповторимый колорит. И Винтерберг, как обычно, передаёт его с уморительной самоиронией.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет "Ещё по одной" (в оригинале попросту - "Пьянство", Druk), что вполне логично, отчётливо своей структурой напоминает сценарий бурных выходных (даром что герой Миккельсена Мартин со товарищи изначально договариваются пить только в будни) среднестатистического выпивохи: за беззаботным весельем следуют первые тревожные звоночки, затем - гулкий колокольный звон в лёгкой дымке начинающегося угара, и вот уже "под босыми ногами ножи", наступает тот самый момент, когда пора бы остановиться. Игнорирование такого момента чревато тяжёлыми похмельными последствиями - хорошо если только сугубо физиологическими. Далее - попытка вернуть бодрость духа проверенными, так сказать, средствами, то есть лечить подобное подобным - и новая пучина опьянения, длящаяся до тех пор, пока не предпринимаются, наконец, меры по приданию себе человеческого облика и возвращению к нормальной жизни. Кто-то с этим справляется с относительным успехом, кто-то - с трудом, кто-то - не справляется совсем, ведь о вреде злоупотребления предупреждают совсем не случайно.

И тут нужно отметить одну важную вещь: без купюр и сглаживаний самых острых углов (очень даже напротив) Винтерберг с присущей ему датской тактичностью не просто избегает топорного морализаторства, изучая вместе со своими персонажами такой деликатный вопрос, как пристрастие к спиртному, но и демонстративно такое морализаторство отвергает. Как тут не вспомнить слова Лу Рида, который, однажды рассказывая о своей песне, посвящённой ещё менее безобидному способу релаксации, пояснил: она не о том, хорош он или плох - она просто о нём.

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