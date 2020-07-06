Эмбер Херд обвинили в изменах Джонни Деппу с Джеймсом Франко

Катавасия вокруг развода Джонни Деппа и Эмбер Хёрд продолжается, всё больше грязного белья выносится из избы.

После серии взаимных обвинений в домашнем насилии экс-супруги и их адвокаты начали активно выяснять интимные детали их супружеской жизни.

В частности, адвокаты Джонни заявили, что Эмбер изменяла ему не только с миллиардером Илоном Маском (которого, как выяснилось, она называла Рокетменом), но и с актёром и режиссёром Джеймсом Франко ("Горе-творец", "Двойка").

Причём подчёркивается, что это происходило ещё во время замужества, передаёт Sky.

Ранее, напомним, сторона Деппа заявила, что Хёрд участвовала в групповом сексе с Маском и актрисой Карой Делевинь.