Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Кажущиеся уже бесконечными дрязги и разборки между бывшими супругами-актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд только что приросли очередной пикантной деталью.

Как выяснилось, Херд не просто изменяла Джонни с миллиардером Маском, но и делала это с особым цинизмом - коллективным методом, с привлечением третьих лиц.

Выяснилось это, транслирует Daily Mail, во время судебного процесса. Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м. Где компания провела ночь.

В качестве улик имеется запись с камеры наблюдения, на которую попала Делевинь. И которая ранее запечатлела Маска и Херд - все скриншоты издание приводит.

Cara Delevingne is 'accused of threesome affair with Elon Musk and Amber Heard'https://t.co/gcLkGDffaB pic.twitter.com/P5DUy77vG8 — Daily Star (@dailystar) June 17, 2020

Более того, свидетель, Джош Дрю, некоторое время был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон - она и рассказала Дрю про "тройничок". В центре которого красовался Маск.

Бизнесмен на новый поворот, как пишет PageSix, уже отреагировал, заверяя: с Делевинь его связывают исключительно дружеские отношения - ничего плотского. Что девушка сможет подтвердить.

А роман с Херд он закрутил уже после того, как она рассталась с Деппом - примерно через месяц. В свете чего Джонни следовало бы уже угомониться, "зарыть топор", перестать фиксироваться на негативе и "двигаться дальше". Так как жизнь, по наблюдению миллиардера, слишком коротка, чтобы тратить ее на такого вот рода суету.

Меж тем источник не исключает, что теперь в суд может быть вызвана Делевинь.