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Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2"

Новости
    19.11.2019, 11:35
Текст:   Олег Усков

Поклонники многочисленных талантов американского актера и музыканта Джонни Деппа составили петицию, в которой требуют уволить бывшую жену артиста, актрису Эмбер Херд, из сиквела кинокомикса "Аквамен".

Фото: kinopoisk.ru
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Соответствующий документ содержится на Change.org и находит отклик - воззвание подписали уже более сорока тысяч неравнодушных граждан.

Как поясняют свою инициативу авторы, Херд мало того, что систематически избивала и истязала супруга на протяжении их недолгого брака, так теперь и после развода не дает бедняге покоя. В частности - всеми силами разрушая карьеру Деппа, оболгав его с ног до головы.

"Поскольку Эмбер Херд является известным, доказанным приверженцем домашнего насилия, Warner Brothers и DC Entertainment должны уволить ее из своего кинопроекта "Аквамен 2". Они не должны игнорировать те страдания, что Херд причинила своим жертвам, и не должны попадать под очарование насильницы. Мужчины могут быть жертвами домашнего насилия так же, как и женщины. Это нужно признать. И, соответственно, необходимо приняты меры, чтобы не допустить торжества злодейки в индустрии развлечений. Поступите правильно - увольте Херд из "Аквамена 2", - говорится в петиции гневно.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года, а уже в мае следующего актриса подала на развод, ссылаясь на непреодолимые противоречия, возникшие у них с мужем. После Херд начала деятельно публиковать информацию о том, что Джонни ее избивал - и вообще он наркоман, алкоголик и самодур, каких мало. На что сторона Деппа стала утверждать, что это сама Херд избивала Деппа. За что последний требует денежной компенсации в размере пятидесяти миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Джонни бросила молодая русская подруга-танцовщица, на которой "капитан" подумывал жениться.

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