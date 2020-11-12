Эмбер Херд вновь потребовали заменить на Эмилию Кларк в "Аквамене"

В связи с непрекращающимся скандалом вокруг развода Эмбер Херд и Джонни Деппа, из-за которого последнего "попросили" из триквела "Фантастических тварей", народные массы в интернете снова обратили свой праведный гнев в сторону актрисы.

В социальных сетях завирусился хештег justiceforjohnnydepp, а пользователи призывают Warner Bros. применить к Херд зеркальные меры и убрать ее из второй части "Акмавена", например (аналогичные требования выдвигались и год назад - и даже ходили слухи, что студия к ним готова прислушаться).

Известный цифровой художник Bosslogic быстро сориентировался в запросах аудитории и показал в образе царицы Атлантиды Эмилию Кларк.

И отклик подписчиков оказался более чем положительным, о чем свидетельствуют более 65 тысяч лайков.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда на роль Меры прочат Мать драконов. Похожие концепты уже размещались в Сети.

Emilia Clarke is the New Queen Mera 👑❤️ pic.twitter.com/spWix8qIoP — NinaRoxx8825 (@roxx8825) April 26, 2020

На роль подруги героя Джейсона Момоа также предлагали Блейк Лайвли.

Ранее фанаты представили, как Мадс Миккельсен будет выглядеть вместо Джонни Деппа в новых "Фантастических тварях".