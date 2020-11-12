Новости

Вышел русский трейлер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 13:31
Ирландцы составили рейтинг актеров с самым плохим ирландским акцентом 13:00
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале 12:18
Netflix заключил эксклюзивный контракт с Дэвидом Финчером 11:57
Анастасия Заворотнюк стала выходить на прогулки 11:34

Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда

Новости
    12.11.2020, 13:40
Текст:   Олег Усков

Культурная общественность начала креативно реагировать на вчерашнюю информацию о том, что затратно, но решительно изгнанного из "Фантастических тварей" Джонни Деппа может заменить Мадс "Ганнибал" Миккельсен. Напомним: речь идет про роль злого Грин-де-Вальда.

Фото: kinopoisk.ru
Мадс Миккельсен сыграет агента ЦРУ Адольфа Толкачева

Согласно инсайдерской информации, с фактурным датчанином уже ведутся переговоры. И если это действительно так, новость и вправду крайне хороша (хотя и не прощает студии столь скверного обращения с Джонни, конечно).

А насколько убедительно Мадс может выглядеть в роли колдуна, нам как раз и демонстрирует Bosslogic.

Новая дата премьеры третьих "Тварей" - июль 2022-го.

Тем временем в Сети появился русский трейлер нового фильма с Мадсом - датской чёрной комедии "Рыцари справедливости".

Новости

"Есть поражение легких": Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19 11.11.2020
Сообщения о заражении Сергея Светлакова COVID-19 опровергнуты 11.11.2020
"Цой": почти без Цоя и почти не про Цоя 11.11.2020
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 11.11.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Появился зубастый постер новой "Американской истории ужасов" 11.11.2020
Число просмотров клипа Билли Айлиш Bad Guy перевалило за миллиард 11.11.2020
38-летний актер Берт Беласко найден мертвым в отеле 11.11.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: www.kinopoisk.ru
Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях" 11.11.2020
Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат мультфильм по произведению Пратчетта 10.11.2020
Названы 10 хитов Depeche Mode на все времена 10.11.2020
⧣ скандалы
Фото: youtube.com
У погибшей в фитнес-клубе дочери актера Конкина пропали бриллианты 11.11.2020
Ефремова поместят в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев 10.11.2020
Алкоголь и снотворное: результаты вскрытия тела дочери актера Конкина 10.11.2020