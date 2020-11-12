Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда

Культурная общественность начала креативно реагировать на вчерашнюю информацию о том, что затратно, но решительно изгнанного из "Фантастических тварей" Джонни Деппа может заменить Мадс "Ганнибал" Миккельсен. Напомним: речь идет про роль злого Грин-де-Вальда.

Согласно инсайдерской информации, с фактурным датчанином уже ведутся переговоры. И если это действительно так, новость и вправду крайне хороша (хотя и не прощает студии столь скверного обращения с Джонни, конечно).

А насколько убедительно Мадс может выглядеть в роли колдуна, нам как раз и демонстрирует Bosslogic.

Новая дата премьеры третьих "Тварей" - июль 2022-го.

Тем временем в Сети появился русский трейлер нового фильма с Мадсом - датской чёрной комедии "Рыцари справедливости".