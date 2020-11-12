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Вышел русский трейлер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном

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    12.11.2020, 13:31
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появился русский трейлер новой черной комедии датского режиссера Андерса Томаса Йенсена ("Зеленые мясники", "Адамовы яблоки", "Мужчины и куры") под названием "Рыцари справедливости" (Retfærdighedens Ryttere) с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Главный герой Маркус (Миккельсен) - профессиональный военный. В его отсутствие происходит трагедия - жена погибает в железнодорожной катастрофе. Маркус берет увольнительную и едет домой - поддержать свою дочь и вникнуть в обстоятельства произошедшего. Мало-помалу картина начинает проясняться. То, что еще недавно казалось роковым стечением обстоятельств, оказывается тщательно спланированным преступлением Нахождение жены в злосчастном поезде было трагической случайностью, что, однако, нисколько не смягчает душевную боль Маркуса и желание отомстить.

Он отправляется вершить возмездие, но не в одиночку. Ему в этом помогает крайне разношерстная компания "мстителей". Их играют замечательные датские актеры, для некоторых из которых "Рыцари справедливости" стали далеко не первым опытом сотрудничества с Андерсом Томасом Йенсеном. В фильме снялись: Николас Бро ("Боевой конь", "Убийство", "Адамовы яблоки"), Николай Ли Кос ( "Реконструкция", "Убийство", "Братья", "Мужчины и куры"), Роланд Мюллер ("Мотылек", "Вальгалла: Рагнарёк"), Ларс Брюгманн ("Торжество", "Правительство") и другие.

Фото: youtube.com/ Hulu
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Отметим также, что совсем недавно Мадс Миккельсен снялся в новом фильме еще одного культового датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной" (сегодня он вышел в российский прокат), актер утвержден на роль агента ЦРУ, советского ученого Адольфа Толкачева, приговоренного к расстрелу за измену Родине в фильме "Шпион на миллиард долларов", а также, по слухам, ведет переговоры со студией Warner Bros. насчет роли Грин-де-Вальда в третьей части "Фантастических тварей", решившей расторгнуть контракт с Джонни Деппом на фоне проигрыша им в суде деле о клевете.

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