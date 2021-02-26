Министр обороны Болгарии совершил полет на советском штурмовике

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов лично проверил боеспособность отремонтированных Су-25, находящихся на вооружении ВВС республики. Глава силового ведомства совершил тестовый полет на советском штурмовике с базы Безмер, сообщает dnes.bg.

Каракачанов подчеркнул, что Су-25 является основным боевым самолетом, обеспечивающим поддержку сухопутным войскам и ВМС страны.

Министр поблагодарил командование ВМС и руководство авиабазы, благодаря которым был заключен договор на ремонт восьми штурмовиков с ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". Предприятие, расположенное в Беларуси, является одним из крупнейших в своей сфере на территории СНГ.

"Было много скептиков, объяснявших, что нам не нужны российские самолеты, - заявил Каракачанов. - Я же всегда говорил: это не российские самолеты, ведь они были оплачены болгарскими гражданами. Это болгарские самолеты, и они исполняют миссию по защите территориальной целостности и суверенитета Болгарии".

Кроме того, глава силового ведомства указал, что после совершенного в Беларуси ремонта советские штурмовики стали полностью соответствовать стандартам авиации НАТО.