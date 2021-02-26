Минприроды опровергло сообщения о росте тарифов на вывоз отходов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов опроверг информацию о том, что тарифы на вывоз отходов вырастут на 3%.

"Сегодня прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Мы не поддерживаем эту позицию и сейчас на площадке российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены правовые акты, которые в рамках концепции расширены ответственными производителями, должны предусматривать финансирование на создание мощностей переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек", - цитирует министра Telegram-канал "Природоведение".

Ранее директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов заявил, что исходя из анализа стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека.