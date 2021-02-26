Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз отходов на 3%. По мнению ведомства, это поможет рекультивировать старые мусорные полигоны.

"Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека", - цитирует директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова РБК.

Расчет надбавки за вывоз твердых коммунальных отходов выполнен с учетом средних нормативов накопления отходов, которые составляют 2,53 кубических метра на человека в год.