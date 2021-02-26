Минпромторг рассказал, какие стройматериалы подделывают чаще всего

Перечень стройматериалов, подлежащих обязательной сертификации, в этом году планируется расширить, сообщает пресс-служба Минпромторга. Подтверждать соответствие должны будут производители бетонных изделий, тротуарной плитки и труб.

Чаще всего из стройматериалов подделываются те, качество которых сложно оценить "на глазок" - цемент и сухие строительные смеси на основе цемента и гипса, отмечает пресс-служба Минпромторга. Для изготовления фальсификата не требуется дорогое оборудование - всё можно сделать в кустарных условиях, смешав, например, качественный цемент с балластными материалами. В результате объем "цемента" возрастает, а с ним возрастает и выручка. При этом низкое качество материала можно определить только в лабораторных условиях либо через некоторое время, когда пойдет разрушение цементного камня или же он не наберет прочность в течение положенных 28 дней. В строительных смесях недобросовестные продавцы увеличивают долю дешевых компонентов, добавляют в министерстве, за счет этого прибыль может вырасти в два-три раза.

Подделывают и другие виды строительной продукции. Например, по данным Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС), в сегменте полимерных труб доля подделок около 30%, а по некоторым видам и выше. "По оценкам отраслевых ассоциаций, наметилась тенденция к некоторому сокращению применения некачественных стройматериалов, - отмечает председатель комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое, президент ГК "Основа" Александр Ручьев. - Во многом это связано с деятельностью самих ассоциаций, которые работают с потребителями, рассказывают об опасности применения такой продукции, обучают входному контролю, проводят лабораторные испытания продукции". Важный фактор - обязательное подтверждение соответствия продукции, отмечает эксперт: если эта мера введена, предотвращать применение некачественной продукции гораздо проще.

Благодаря введенному в 2016 году механизму обязательной сертификации цемента количество контрафактной продукции на рынке снизилось с 18% в 2015 году до 8% в 2019 году, отмечают в Союзе производителей цемента. По данным Минпромторга, эта мера вытеснила с рынка до 60% контрафактного цемента. Для сухих строительных смесей было введено декларирование соответствия, добавляют в ведомстве: производители заявляют технические характеристики продукции, регистрируют декларацию на сайте Росаккредитации и выпускают её в оборот. Если потребитель обнаруживает несоответствие смеси характеристикам, он вправе обратиться с жалобой и инициировать проверку.

Также была введена сертификация радиаторов отопления, чтобы производители не занижали их характеристики, и контрафактных радиаторов на рынке практически не осталось, сообщает Минпромторг. Декларирование соответствия введено в части теплоизоляционных материалов. В этом году список стройматериалов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, будет расширен: планируется его дополнить бетонными изделиями, тротуарной плиткой, трубами.

Важно разделять понятия фальсификата (продукции, о характеристиках которой сообщаются неполные сведения) и контрафакта (подделки с нарушением интеллектуальных прав), отмечает Ручьев. На законодательном уровне это пока не закреплено, что усложняет работу по наказанию нарушителей. В прошлом году по инициативе комиссии была создана межведомственная рабочая группа для определения понятия "фальсификата" и анализа законодательства по ответственности за производство и оборот такой продукции.

Фальсифицированные стройматериалы применяются там, где их стремятся закупить по заниженным ценам. В частном строительстве их используют еще и из-за потребительской неграмотности, отмечает Ручьев - если покупатель не изучает рынок, не запрашивает документы на продукцию. "Зачастую даже в некоторых сетевых магазинах реализуется большой объем некачественной фальсифицированной продукции", - отмечает он.

При выборе стройматериалов не стоит опираться только на низкую стоимость товара, советует эксперт. Лучше приобретать продукцию напрямую и от тех производителей, которые себя зарекомендовали. Важно запрашивать документацию (паспорт качества, сертификаты соответствия и т.п.). При появлении сомнений в качестве можно отдать товар на лабораторные испытания. Компаниям рекомендуется оговаривать качество стройматериалов в техзаданиях и конкурсной документации, а также обучать сотрудников их проверке.

При возведении многоэтажек соответствие стройматериалов тем, что заявлены в проектно-сметной документации, контролирует Государственная инспекция строительного надзора, сообщили в Минстрое. Качество строительства объектов особой социальной значимости на бюджетные средства (например, школ, детских садов, поликлиник и др.) отслеживает "Росстройконтроль". На эти объекты отбираются крупные надежные поставщики, ведется контроль на всех этапах строительства, заверяет гендиректор "Росстройконтроля" Владимир Щербинин. Это не только проверка документов, но и лабораторные испытания каждой партии материалов. "Такой многоуровневый контроль сводит к нулю возможность использования контрафакта", - говорит Щербинин.