Минстрой: Нужна комплексная программа строительства очистных сооружений

В России нужна комплексная программа строительства очистных сооружений. Такое мнение высказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на организованном "Российской газетой" и Общественным советом при Минстрое круглом столе, где эксперты совета подвели итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году.

Сейчас, подчеркнул Егоров, запущена лишь программа по оздоровлению реки Волга, которая затрагивает 12 регионов. Но необходимость очистки воды - проблема всех крупных рек - и Дона, и Терека, и Камы. При этом строительство очистных сооружений - зачастую очень дорогостоящее мероприятие.

Возможно, надо ставить вопрос о необходимости запуска комплексной программы строительства очистных сооружений в городах и селах, отметил замминистра.